“Macri, Bullrich y Carrió son las tres personas más irresponsables que yo conozco en este contexto”

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, acusó a la oposición de poner palos en la rueda, promover información falsa y hacer operaciones de prensa, señalando puntualmente al expresidente Mauricio Macri, su titular en el área de Defensa, Patricia Bullrich, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Sobre estos referentes de la oposición que gobernó el país y la Provincia en los cuatro años previos a la asunción de Kicillof, Bianco eligió calificarlos como “irresponsables”, y fue un paso más allá al indicar que “pedirles responsabilidad a los irresponsables es gastar pólvora en chimangos”.

Tras señalar que durante la pandemia trabajaron codo a codo con varios intendentes de la oposición, la mano derecha del gobernador remarcó que “está la otra parte de la oposición, la oposición irresponsable. Porque formalmente no tiene responsabilidad de gestión, porque formalmente no tiene una responsabilidad institucional, porque no está en ningún cargo en este momento, pero que políticamente son ante todo irresponsables”.

“Y voy a poner a los tres principales referentes: Macri, Bullrich y Carrió, las tres personas más irresponsables que yo conozco en este contexto, que todo el tiempo están poniendo palos en la rueda, que todo el tiempo están profiriendo información falsa, que todo el tiempo están haciendo operaciones de prensa. Esto que contaba el doctor Gollan, que Carrió salió a decir que había que llevarle tranquilidad a la gente, que no había que meterle miedo, porque nosotros no estamos metiendo miedo, estamos diciendo lo que está pasando. Están aumentando los casos, está habiendo un tsunami de casos, se están ocupando permanentemente camas de terapia intensiva”, aseguró Bianco.

Además, señaló a la exdiputada nacional Elisa Carrió al indicar que “la persona que dice que no hay que meterle miedo a la población es la misma persona que en diciembre dijo que la vacuna rusa, que se comprobó en un estudio que hizo la provincia de Buenos Aires que tiene una eficacia del 94%, esa persona dijo que era veneno. Eso es meterle miedo a la población”.

Y comentó el efecto que esto tiene en los bonaerenses al relatar que “todavía, me contaba el gobernador ayer, hay personal de la Casa de Gobierno que todavía no se anotó en la página de vacunación porque dice: Veamos qué pasa con las vacunas. Eso no se le ocurre a uno porque se le ocurre. La verdad es que los que son padres y tienen hijos y los que son hijos y nos mandaron a vacunar nuestros padres nunca se preguntaron: Che, hay una vacuna militada por Anmat, ¿conviene o no conviene vacunarlo a mi pibe? ­Conviene, porque lo estás cuidando”.

“A nadie por la propia se le ocurre dudar de una vacuna. Si alguien duda de una vacuna, es porque alguien le envenenó la cabeza diciéndole que esa vacuna es veneno, es mala, es trucha, tiene muchos efectos adversos. Por eso es difícil lo que voy a plantear, porque sé que es un imposible, que es un oxímoron: pedirles responsabilidad a los irresponsables es gastar saliva, es gastar pólvora en chimangos. ¿Cómo le voy a pedir responsabilidad a Macri, que destruyó el país, a Bullrich, que ayudó a destruirlo, y a Ca­rrió, que fue cómplice de la destrucción del país en los últimos cuatro años?”, concluyó Bianco.