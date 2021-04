El Gobierno amplió medidas de cuidado en el transporte público

Pese a las medidas de los últimos días, las personas que viajan en transporte público, principalmente en tren, continúan sin respetar la distancia e incluso viajan amontonadas y con las ventanillas cerradas por el frío matinal.

Debido a este problema, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vi­zzotti, su par de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Transporte, Mario Meoni, se reunieron ayer por la mañana en la Casa Rosada.

También estuvo presente el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga. En el encuentro, los funcionarios coincidieron en que se intensificaron los controles y se redujo la circulación en el transporte, a partir de las medidas implementadas la semana anterior. Y resolvieron ampliar medidas como la fijación de ventanillas para que no se puedan cerrar.

Luego de la reunión, el ministro de Transporte dialogó en rueda de prensa con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Meoni afirmó que no harán ningún cambio, sino que se ratificaron “las medidas que estaban tomadas y que están vigentes desde el año pasado, como la ventilación de unidades tanto de trenes como de micros”. Aclaró que lo que están haciendo es adoptar acciones complementarias, como la fijación de ventanillas, para que no se puedan cerrar y que más allá de la lluvia o no lluvia, queden abiertas de manera permanente”. Esto último se daría, según el ministro, en el AMBA y a partir de que cada una de las empresas “puedan ir haciendo las adecuaciones necesarias”.

“Tenemos 18.000 unidades de micros funcionando en la región metropolitana, 1.900 frecuencias diarias de trenes, con lo cual son 200 trenes todos los días funcionando con una cantidad importante de vagones, por lo que es algo que no se puede realizar de manera inmediata”, explicó Meoni, quien ante la consulta de la prensa sobre el frío matinal afirmó que es cuestión de “enfermedad o frío” e instó a que los pasajeros viajen abrigados y que lo que básicamente se busca es la aireación permanente en las formaciones.

Con respecto al incremento del uso del transporte público a partir de la vuelta a las clases presenciales, Meoni señaló: “El incremento en el transporte es de entre 300.000 y 400.000 pasajeros más por día en el AMBA, un 15% al 20% de la totalidad de los que se mueven. No creo que modifique sustancialmente la cantidad de pasajeros en el transporte, excepto en el horario de la mañana que tiene algún impacto, no así al mediodía, que es una zona de valle, como le llamamos nosotros”. Y agregó: “No consideramos que, desde el transporte, sea un inconveniente mayor al existente el de la educación”.

Ante la consulta de Red 92 y diario Hoy sobre qué medidas tomaron desde el ministerio, a partir de los contagios en las líneas de ferrocarriles, particularmente en el Mitre, que generaron que se disminuya la frecuencia y así las personas viajen más apretadas en las formaciones, Meoni afirmó que se van a reforzar los protocolos y que hasta el momento trataron que se cumplan; que sucede lo mismo que en otras actividades: las personas que trabajan en las distintas líneas de ferrocarril llegan desde sus casas infectadas y contagian a los compañeros.