Graves denuncias contra la Agremiación Médica Platense

A horas de haberse firmado una tregua entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense en la Defensoría del Pueblo, el conductor de el programa ADN, que se transmite por C5N, indicó que los casi 11 millones de pesos que recaudaba el organismo no eran suficientes y, tras auditar apenas a 12 médicos, pudieron comprobarse desfalcos por 8 millones de pesos.

La emisión del programa de cable mostró cómo se facturaban prestaciones que no se realizaban y que tenían como resultado que un solo médico llegara a facturar 700.000 pesos en un mes y que la esposa de una de las autoridades del organismo cobrara la friolera suma de 246.866,93 pesos.

Como ejemplo pusieron a la doctora Stefanía Milagros Gordon: tras una auditoría médica, se demostró que de 432 bonos presentados, 15 pacientes confirmaron no haber asistido y 38 afiliados indicaron que no la conocían. Por este motivo, la AMP aparece como partícipe necesario, ya que no solo no controló la estafa de la citada profesional, sino que de hecho la avaló y se benefició económicamente de esta acción criminal de su afiliada.

Según indicaron en la emisión televisiva, el índice de Tasa de Uso Anual en la Agremiación es de 9,2; mientras que en la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires es de 6,06, un 50% menos para un organismo que cuadruplica el número de afiliados.

Este tipo de maniobras tenía como víctimas no solamente a las arcas del Estado provincial, sino a los propios afiliados del IOMA, que cuando querían utilizar el servicio, veían cómo los cupos de atención estaban saturados por prestaciones que nunca habían recibido.

Como prueba de las denuncias, se mostraron audios, como el de Julio César Moreno del Colegio de Médicos de La Plata, quien ponía en duda las decisiones que desde el Ejecutivo nacional y su gabinete se toman en cuestión de Salud Pública, al indicar que “los dueños de la salud somos nosotros, los médicos. No puede venir un presidente o un ministro de salud a decirnos lo que tenemos que hacer. Tenemos que mantener esta medida se como sea (en relación al paro). Es la última oportunidad que tenemos para demostrarle al Poder Ejecutivo, sea del color político que sea, quiénes somos los médicos, nos guste o no nos guste la agremiación, nos gusten o no los dirigentes que tenemos. En esto no podemos aflojar, porque si aflojamos, adiós gremio médico”.

Como si esto fuera poco, Rubén Storino, de la Agremiación Médica Platense, redobló la apuesta al disparar que “voy a cumplir 70 años, tengo varias batallas, alcancé a escribir tres tomos de la AMP y les digo lo siguiente: si alguien te quiere destruir, significa que es un enemigo. Pero ese enemigo, que en este momento es Homero Gilles (titular del IOMA), no es invulnerable y tiene miedo de perder el cargo. A los enemigos hay que mostrarles la fuerza. Si vamos en 40 autos, el enemigo se ríe. Si vamos en 4.000 autos, el enemigo se asusta. ¿Se asusta por qué? Porque pierde el poder, porque le mostrás la fuerza. Aprendí que en la vida no hay que tener

enemigos, pero cuando tenés uno, la única forma de tratarlo es matarlo, sino te mata él a vos”.

Por otra parte, una de las profesionales de la salud “asqueada” de estos manejos resaltó que “la Agremiación Médica no es lo que uno cree, dejan entrar sociedades solo si llegan a un arreglo económico. Manejan la plata de los médicos como quieren, cuando uno se pasa a Responsable Inscripto, manejan ellos el excedente de la plata y lo ponen en un plazo fijo y usan los intereses de los plazos para beneficio personal y nunca han dado explicaciones de lo que hacen con el dinero”.

La médica fue por más y aseguró que “los jefes de los servicios usan las matrículas de los residentes y médicos recién recibidos y facturan a través de sus matrículas miles de bonos” para concluir dando una apreciación del organismo al que pertenece y decir que es “una Agremiación Médica que habla de libertad, pero que junto a las sociedades científicas y Colegio, no permiten que uno pueda trabajar por fuera de la Agremiación, porque te denuncian”.