Un pedido urgente: necesita una prótesis y en la obra social no se la otorgan

En las últimas hora Sebastián Amorín, un joven de 24 años, que sufre de rabdomiosarcoma embrionario, más conocido como cáncer, realizó un pedido de manera urgente a través de su cuenta Facebook y rápidamente su vídeo se hizo viral.

Según relató el joven, necesita urgente una prótesis para poder ser intervenido quirúrgicamente. Como no obtiene respuesta desde la obra social IOMA, grabó un video que rápidamente se volvió viral.

Si bien la cirugía en el Hospital Santojanni ya está autorizada y lista para ser realizada el joven necesita una prótesis. “Hoy hago este video para que me ayuden a difundir para que le llegue a IOMA y que se destrabe el trámite y puedan darme la prótesis lo antes posible porque ya no puedo esperar más”, contó.

“La realidad es que me está doliendo mucho, tengo 24 años y no me quiero morir, no quiero que se haga una hemorragia interna y que no se pueda frenar. Pido la difusión de este video para que la obra social IOMA me entregue la prótesis para poder realizar la cirugía”, detalló Sebastián.

Sobre el final el joven explicó que "no quiere morir esperando una prótesis" y que está llegando al límite de no soportar más.