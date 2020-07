Reclamo al IOMA por medicación oncológica para un niño

Ramiro tiene 10 años, es de Coronel Suárez y está enfrentando un tratamiento contra el cáncer en La Plata, para avanzar con el tratamiento necesita una medicación particular que el IOMA no autoriza.

“Es una medicación fundamental, es para que él viva, se la tendría que haber aplicado en marzo pero no pudo porque la obra social no respondió”, señaló Sofía, la tía del chico en un video conmovedor.

Lo cierto es que pasaron meses y la familia no tiene respuestas. Solo en una oportunidad pudo acceder a ella, pero es necesaria para continuar los tratamientos siguientes y el tiempo no se detiene. Por eso, la familia apeló a hacer el video y publicarlo en las redes para llegar a conmover a las autoridades de la mutual bonaerense.

“Tiene que aplicarse sí o sí esa medicación que se está tramitando desde el 29 de mayo y hoy todavía no está. La enfermedad no espera la medicación, no hablamos de mejorar su calidad de vida, sino de salvársela”, manifestó la joven, muy conmovida.