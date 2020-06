Grupo Indalo relató las persecuciones sufridas durante el macrismo

En su programa Minuto uno, emitido por C5N, Gustavo Sylvestre narró los hechos relacionados al espionaje con el Grupo Indalo, a varios de sus miembros. Cuando el accionista de Indalo, Fabián De Sousa, se encontraba en prisión, personas de su entorno sufrieron persecuciones.

El periodista también denunció que la AFI “tenía micrófonos en celdas y salas del penal de Ezeiza” y que “Macri usó todo el Estado para perseguirnos”.

Los perseguidos

-Alfredo Rosales, secretario privado de Fabián, sufrió dos episodios. Fue amenazado con un arma en pleno Palermo (Charcas y Coronel Díaz). Venía de ver a De Sousa en el penal de Marcos Paz y relató que los agresores querían su celular a toda costa. Además, le robaron su camioneta que había estacionado a 50 metros de la garita de vigilancia del penal de Ezeiza. Cuando fue a hacer la denuncia, lo amenazaron con detenerlo a él.

-Nicolás Bocache (gerente de noticias de C5N) y Julián Leunda, exejecutivo del Grupo Indalo: “Cuando fueron a visitar el penal de Marcos Paz, dejaron su vehículo en el estacionamiento y al terminar la jornada, encontraron su auto destrozado y les habían robado los celulares. Esto, consideró el periodista, era para “hostigar a De Sousa que estaba en la cárcel”.

-En el más impactante de los casos, Silvestre relató el ataque de los espías a la familia directa de Fabián De Sousa. La pareja de De Sousa, Julieta Camaño se dirigía con su chofer al penal de Ezeiza cuando, entrando a la autopista 25 de mayo, se les cruzó un Fiat Palio negro y les dio la voz de “alto”.

En declaraciones, Camaño y su chofer afirmaron que “no era un auto identificado como de la Policía”, y que el Fiat Palio que los persiguió “estaba registrado en la Policía Federal, pero nunca informó esa fuerza el motivo de ese procedimiento ni quien lo ordenó”.

“Acá hay cómplices”

Por otro lado, Fabián De Sousa asistió al programa de Sylvestre y afirmó: “Desde 2015 sufrimos un proceso de acoso y persecución”. También sostuvo que “querían que involucremos a Cristina en actos delictivos”, y que Marcos Peña “nos declaró la guerra. Nos dijo: ‘al enemigo ni Justicia’”.

“¿Ustedes saben qué hacían con esa información? No era información para pasar el fin de semana. Esa información que disponían quienes eran querellantes con nosotros en la causa. Los gerentes que trabajan conmigo hace 20 años, a cada reunión con los interventores que fueron designados por el Juzgado Comercial, la primera pregunta que le hacían era si iban a ver a los presos. Los veedores del Juzgado Comercial tenían un reporte de quién iba, y no sé si no sabían qué hablábamos” contó De Sousa en un impactante relato.

El accionista del Grupo Indalo afirmó: “Mahíques estuvo atrás de todas las causas”, y que en la persecución y espionaje: “Hay cómplices. ¿Macri solo está detrás de esto? No señor, acá está lleno de cómplices”. “Querían hacer desaparecer al Grupo de la faz de la tierra” sostuvo De Sousa, y agregó que Macri “quería borrar a todos los que pensábamos distinto”. También señaló que las instituciones “se prostituyeron en aquel momento”, y que “no tuvimos Justicia”.