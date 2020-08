Habría acuerdo con los bonistas

Ayer por la tarde comenzó a rumorearse que el acuerdo con los bonistas era un hecho. Sin embargo, ninguna fuente oficial lo confirmó. De hecho, diario Hoy observó al ministro de Economía, Martín Guzmán, ingresar a la Casa de Gobierno y ante la pregunta de la prensa que estaba allí, la respuesta fue silencio. Según se pudo saber, Guzmán se reunió con los diputados del bloque oficialista, como Máximo Kirchner y Sergio Massa (presidente de la Cámara), y les dijo a los legisladores que se está negociando y que todavía falta para llegar a un acuerdo.

Consultadas otras fuentes, como un cable de la agencia Bloomberg, se afirmaba que las partes (el Gobierno y los bonistas) retomaron el diálogo el domingo por la tarde para acercar posiciones desde los US$ 55,7 que piden los acreedores, contra los US$ 53,5 que ofrece el Gobierno. La reunión habría durado 16 horas.

Sobre la base de los trascendidos que circularon a partir del mediodía de ayer en los ámbitos financiero y bursátil, el punto medio para el acuerdo se ubicaría dentro de un rango de entre US$ 54 y US$ 54,8 por cada lámina de US$ 100.

Al trascender estas negociaciones y frente a los indicios de un posible acuerdo, el riesgo país –tras operar en leve alza al comienzo de la rueda- terminó con una baja de 100 unidades respecto al viernes, en torno a los 2.120 puntos básicos. Un nivel similar al existente en marzo pasado, cuando todavía no habían comenzado las negociaciones.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta 12,5%, mientras que el índice líder de la bolsa porteña marcó un avance de 6.6%.

Además, los bonos en dólares de la Argentina alcanzaron su nivel más alto en casi cinco meses, y los bonos del país por US$ 4.250 millones con vencimiento en 2028 subieron 1,1 centavos a 43 centavos por dólar.

Si bien varios medios de comunicación confirmaron que hay acuerdo, hasta que no se dé a conocer el comunicado oficial del Palacio de Hacienda, que sería durante el día de hoy, no hay que “cantar victoria”.