“Hay razones para impulsar el juicio político y Juntos por el Cambio no quiere que se hagan públicas”

En declaraciones radiales, la abogada Graciana Peñafort se refirió al juicio político a la Corte Suprema de Justicia y a la causa donde el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, es investigado por presuntos lazos con Horacio Rosatti.

De esta manera, la letrada indicó que el debate del jury contra el máximo tribunal comenzará a tratarse el 26 de enero en la comisión de Juicio Político.

“Te condiciona el debate democrático que Juntos por el Cambio te diga que no va a debatir nada hasta que no se saque el tema del juicio político”, expresó.

Asimismo, Peñafort consideró que “todas las personas vamos a estar en algún momento sometidas por el Poder Judicial, no puede haber garantías para algunos y para otros no. Estoy preocupada por la democracia, Cristina (Fernández de Kirchner) está proscripta para ser candidata, le hicieron un juicio con la decisión ya tomada, fue una escenografía, hubo un fiscal que no ofreció pruebas”.

Por otro lado, la abogada se ­refirió a la causa en donde es investigado el ministro de Seguridad porteño a raíz de la filtración de chats en donde se podían ver mensajes que hablarían de ­vínculos con el presidente de la Corte Suprema.

“Lo primero que hay que saber es que puede gustarnos o no lo que hizo el juez, pero no podía hacer muchas más cosas, porque el fiscal de la causa (Stornelli) no impulsó, porque dijo que no podía investigar un delito basado en una prueba ilegal. La acción de investigar es del fiscal”, explicó.

Ante esto, recordó que “hay una vieja jurisprudencia de Tribunales que señala que, ante pruebas de origen ilegal, si la información que aparece se constara, se debe investigar de manera legal para tener pruebas legales, pero no fue una decisión de Stornelli”.

“Esto da cuenta del doble estándar que utilizan a veces para defender a unos, y otras veces para atacar a otros”, repudió la abogada.

Cabe recordar que, con una lista de 27 temas, el oficialismo en la Cámara de Diputados comenzará por debatir unos 12 expedientes de denuncias contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político que preside la entrerriana Carolina Gaillard. La cita será el jueves a las 11 de la mañana.