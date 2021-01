Homenaje a 24 años del asesinato de José Luis Cabezas

Como todos los 25 de enero, el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo) realizará el recordatorio del asesinato de José Luis Cabezas con una ofrenda floral frente al monumento ubicado en la plaza San Martín de La Plata, aunque el acto central se concretará en el barrio platense que lleva el nombre del reportero gráfico secuestrado y asesinado por una banda mixta de delincuentes y policías, con la complicidad, por acción u omisión, de sectores políticos y empresariales.

El acto conmemorativo, organizado por la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra), se realizará este lunes a las 19 en el centro comunitario del barrio José Luis Cabezas, ubicado en la intersección de las calles 122 bis y 53 de La Plata.

El Siprebo se suma a esta iniciativa y con posterioridad al acto se colocará una ofrenda floral en el monumento de plaza San Martín, renovando esta ceremonia anual bajo las consignas “No se olviden de Cabezas” y “Sin justicia no hay democracia”, que se siguen manteniendo desde hace 24 años.

En diálogo con diario Hoy, la hermana de José Luis, Gladys Cabezas, afirmó que estará en un acto virtual a través de Zoom debido a este contexto y ­reflexionó sobre la actualidad judicial. “En Argentina todavía parece que tenemos una Justicia que sigue siendo lenta, ineficaz, y hay gente que realmente no nos cuida y no nos protege, porque hay muchos crímenes que todavía están en la nada”, indicó.

José Luis Cabezas fue reportero gráfico y fotógrafo de la revista Noticias. En el verano de 1996, en Pinamar, fue quien fotografió al empresario Alfredo Yabrán, quien no quería ser conocido y por ello no les permitía a los medios que le sacaran fotos. “Sacarme una foto es como si me pegaran un tiro”, decía el por entonces dueño de la empresa Oca y hombre de profunda vinculación con el gobierno de Carlos Menem. La foto de Yabrán paseando por la orilla del mar junto a su esposa apareció en la tapa de Noticias y la cara del empresario más nombrado durante la era menemista fue conocida por todos.

Al año siguiente, José Luis había vuelto a Pinamar para la cobertura de la temporada de verano. Fue entonces cuando fue secuestrado el 25, alrededor de las 5 de la madrugada, en la casa donde paraba y llevado a un descampado, donde fue asesinado con dos tiros en la cabeza y prendido fuego dentro de su auto.