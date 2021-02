Iguacel dio marcha atrás y los municipales de Capitán Sarmiento podrán quedarse en IOMA

Tras una fuerte polémica, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que había decidido retirar a todos los empleados de ese municipio bonaerense del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para transferirlos a otra obra social, debió dar marcha atrás y ahora la Municipalidad dice que los trabajadores podrán quedarse en esa mutual provincial si así lo desean.

Tal como lo informó oportunamente diario Hoy, Iguacel, que fue ministro de Energía durante la presidencia de Mauricio Macri, había logrado que el 5 de este mes el Concejo Deliberante de Capitán Sarmiento (donde tiene mayoría propia) lo autorizara a dar de baja la vinculación del municipio con IOMA y buscar otra obra social que se hiciera cargo de prestar los servicios de salud para los empleados municipales.

La ordenanza aprobada por los concejales no lo dice, pero múltiples fuentes consultadas por este diario coincidían en que la elegida sería la Obra Social de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales Argentina (Oscoema). El presunto involucramiento de esa mutual quedó envuelto en una serie de desmentidas y en la difusión de dos notas, una de las cuales sería falsa (ver aparte).

La movida provocó inmediatamente una serie de reacciones. Entre ellas, la de la filial bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó con dureza la decisión en general y, en particular, el argumento de Iguacel de que la adhesión de todos los municipios bonaerenses a IOMA había sido de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Para ATE, “asociar a nuestro prestigioso Instituto Médico, símbolo de la democracia y de la construcción colectiva”, constituye una “afrenta sin precedentes”. La central de trabajadores consideró “imprescindible” mantener el vínculo con IOMA y acusó al intendente de Juntos por el Cambio de fomentar “el unicato sindical” y de esgrimir “argumentos falaces” para justificar la idea.

A la de ATE siguió la reacción del Consejo Consultivo del propio Instituto, que se manifestó en contra: “No le preocupa (a Iguacel) la salud del pueblo”, argumentó el cuerpo, y advirtió que su iniciativa crearía “un problema político mayúsculo”.

Por su parte, el exintendente de Capitán Sarmiento y ahora diputado provincial Oscar Ostoich (Frente de Todos) anunció que se opondría con firmeza al traspaso: “Le vamos a hacer la guerra, como corresponde”, dijo en aquel momento a este multimedio. Y vaticinó que Iguacel iba a “terminar dando marcha atrás”, lo que, de hecho, ocurrió, al menos en parte.

El miércoles pasado, unos 70 representantes de ATE de distritos cercanos se manifestaron frente a la sede del Concejo Deliberante, en protesta por la desvinculación.

El responsable del área de Recursos Humanos municipal, Andrés Genna, dijo a la FM local Génesis que ATE había faltado a la verdad al decir que la decisión de Iguacel dejaba fuera de la mutual bonaerense a los empleados municipales. “Han manifestado que los trabajadores no podían tener la libertad de elegir IOMA, lo que es totalmente mentira”, dijo el funcionario.

Sin embargo, el propio Iguacel, en una entrevista anterior con la misma radio, para el mismo informativo, había dicho que a partir del cambio los empleados podrían optar por cualquier obra social que eligieran… excepto el Instituto de Obra Médico Asistencial. “Después el empleado puede optar por cualquiera que esté dentro del sistema nacional. No puede pasarse a IOMA”, explicó entonces el jefe comunal.

Ahora sí podrán. Luego de la polémica generada a raíz de la importante cobertura realizada por diario Hoy del tema, y tras la movilización de ATE, la central gremial se reunió con el intendente, y en ese cónclave se acordó la conformación de una mesa de trabajo para encontrar una solución al impasse. Por ahora, los empleados municipales de Capitán Sarmiento siguen afiliados a IOMA, y con la cobertura correspondiente.

“El compromiso del Ejecutivo fue el de no cerrar el vínculo con IOMA y el de hacer todo lo posible para mejorar las prestaciones de la misma”, dijo el secretario gremial de ATE bonaerense, Juan Murguía. “Vemos como positiva la reunión que se dio tras movilizar y hacer escuchar los reclamos”, aseguró.

Aún no está dicha la última palabra; sin embargo, del diálogo entre el municipio y la central gremial dependerá cómo se resuelve la situación.

Polémica por una nota que sería falsa

“Atento a la situación planteada en el ámbito municipal del Partido de Capitán Sarmiento, a raíz de la Ordenanza Nº 2682/2021 mediante la cual el Municipio se desvincula del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y manifiesta dar prioridad a esta Obra Social de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina; este Consejo Directivo deja expresamente aclarado que nada tiene que ver con la decisión adoptada por HCD y menos aún que algún representante de esta Obra Social haya mantenido diálogo alguno con las autoridades locales ofreciendo los servicios de salud que brindamos”.

El texto de la nota, firmada por Oscar Ruggiero, presidente de Oscoema, es claro y contundente. Sin embargo, el municipio de Capitán Sarmiento difundió otra nota, que lleva también el nombre de Ruggiero y el de Darío Nespral, consignado como gerente general de la obra social, dirigida al intendente Javier Iguacel, en la que se consignan extensamente los servicios de Oscoema que, según el texto, “permiten satisfacer cualquier demanda prestacional” en ese distrito, y se anticipa que la mutual incorporará al hospital municipal a su red de prestadores. Según las autoridades municipales, la primera nota es falsa.

Diario Hoy consultó a Ruggiero, quien, en cambio, afirmó exactamente lo contrario. “Nosotros no tenemos nada que ver y no nos vamos a meter con IOMA. La nota auténtica es la que lleva mi firma. La otra tiene mi nombre indebidamente. Nespral es una persona que hace tiempo que no tiene vinculación con Oscoema”, dijo a este multimedio el presidente de la obra social.