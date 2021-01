Inscribite y vacunate

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, se refirió a la aplicación masiva de la vacuna contra la Covid-19 a los habitantes del suelo bonaerense y en ese marco, señaló que “se está preparando todo. Después hay que ver con qué ritmo real y con qué afluencia se maneja el operativo. Se están anotando 100.000 personas por día y ya tenemos más de 1.150.000 inscriptos”.



En declaraciones radiales, el funcionario del área sanitaria provincial destacó que “el procedimiento que elaboramos teóricamente nos posibilita vacunar 126.000 personas por día” y puntualizó que “si se reciben las dosis, la semana que viene podemos empezar a vacunar a los mayores de 70”.



El ministro informó que “mayores de 70, docentes y fuerzas de seguridad son los próximos grupos a vacunar. Luego se irá bajando a mayores de 60, completando los grupos de riesgo. En las residencias ya comenzó la vacunación”, resaltó y por otra parte, planteó que “la velocidad de vacunación dependerá de la cantidad de dosis semanales que se reciban”.



Gollan hizo foco en que “si las dosis llegan un día antes o después, es un chismerío político que no me interesa”. “No hay que jugar a la política contra la vacuna porque gana la vacuna”.

Presencialidad escolar



El ministro no se mostró ajeno a la polémica que por estos días ocupa buena parte de las páginas de los diarios y, en torno al comienzo de las clases previsto para el 1° de marzo en la provincia de Buenos Aires, destacó que “la presencialidad va a ser mixta. No es que todos los chicos van a ir juntos”. Además agregó que “vamos a poner una serie de recursos para que el comienzo de las clases sea cuidado”.



Durante todo 2020, Gollan hizo foco en los lugares de Europa y Asia donde las escuelas abrieron sus puertas señalando sus consecuencias, esto justificaba mantener cerradas las aulas en la Provincia. Hoy ese eje si bien se mantiene, ya no es tan firme, y al respecto indica: “Queremos que haya clases pero no a costas de la salud de la gente”, advirtió el titular de la cartera sanitaria bonaerense. Y destacó que “cuanto más podamos compatibilizar cuidados y vacunas, más presencialidad puede haber”.

Reacción a la “Sputnik V”



También habló sobre su reacción personal tras ser vacunado y al respecto señaló: “No tuve síntomas después de la vacuna. A la noche algo de cansancio pero estimo que es por la jornada de trabajo. Y hoy es normal”.



Además, habló de las nuevas cepas de coronavirus y destacó que “se está haciendo el seguimiento de posibles cambios en la estructura del virus y esto se va a seguir informando”. Puntualizó que “la ciencia busca respuestas día a día. Algunas las tienen y otras no” y concluyó que “hay que vacunarse, cuidarse y esperar todas las respuestas de la ciencia”.