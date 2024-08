Intendentes bonaerenses, junto a Kicillof, apoyaron a Cristina en su declaración

En medio del juicio por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se hizo presente en Comodoro Py y mostró su indignación ante la prensa y denunció lo que considera una clara muestra de impunidad y parcialidad en el tratamiento mediático y judicial del caso.

Además del mandatario bonaerense, también hubo un fuerte respaldo de los intendentes bonaerenses peronistas, quienes esperaron a la ex mandataria en el Instituto Patria y además solicitaron que se conozca a los autores intelectuales del hecho.

Ante esto, Kicillof cargó contra la aparente falta de indignación de los medios respecto a la información borrada del celular del diputado Gerardo Milman y dos de sus colaboradoras, así como la presunta vinculación de la familia del ministro Luis Caputo en actividades dudosas. “¿Esto no indigna? ¿Los medios hegemónicos no se indignan porque se borró el celular de quien atentó contra su vida?”, cuestionó el gobernador, enfatizando la gravedad de estos hechos en comparación con el tratamiento que recibe la ex mandataria en la cobertura mediática.

Asimismo, el gobernador remarcó la necesidad de que todos los responsables del intento de asesinato “terminen en el banquillo de los acusados”. En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario expresó su solidaridad, afirmando que “nuestro pueblo y nuestra democracia merecen que el intento de magnicidio a Cristina Fernández sea investigado a fondo y que los autores intelectuales y quienes lo financiaron sean juzgados”. El mandatario bonaerense también destacó que solo con la verdad se podrá fortalecer la democracia argentina y evitar futuros actos de violencia política.

El respaldo a la ex vicepresidenta no se limitó a las palabras de Kicillof. En la audiencia del juicio, la vicepresidenta estuvo acompañada por una importante delegación de dirigentes políticos bonaerenses, incluidos varios intendentes y ministros provinciales, además de figuras clave del peronismo a nivel nacional. Entre los presentes se destacaron Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Achával (Pilar), Verónica Magario (vicegobernadora), Eduardo “Wado” de Pedro, y Martín Sabbatella, entre otros. Este apoyo fue reafirmado en un encuentro posterior en el Instituto Patria, donde Cristina Kirchner recibió a varios de estos dirigentes, consolidando la unidad del espacio.