Investigarán posibles delitos en giros de capitales al exterior entre 2016 y 2019

Referentes de la organización política Soberanxs, entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, presentaron una denuncia penal para que se investigue si personas y entidades a las que se les atribuye haber “fugado 86.000 millones de dólares entre 2016 y 2019 pueden acreditar el origen de los fondos para comprar las divisas o habrían cometido delitos de evasión y lavado”, según explicaron en redes sociales.

La denuncia lleva la firma de Boudou, el exvicegobernador bonaerense Gabriel Ma­riotto, la exembajadora Alicia Castro y el historiador dedicado al estudio de la deuda externa Alejando Olmos Gaona, y recayó por sorteo en el Juzgado Federal 7, a cargo de Sebastián Casanello.

“Queremos dejar perfectamente aclarado que, tal como surge de nuestra presentación, el objeto procesal de la presente causa no es el mismo que el que se lleva adelante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 5, ya que en el expediente de referencia se trata de una denuncia por malversación contra el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, y en esta denuncia se trata de investigar a los que fugaron divisas la procedencia de los fondos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, sostuvieron en la presentación.

“Si bien la transferencia de capitales al exterior no resulta ser prima facie constitutiva de un delito de acción pública, sí puede llegar a serlo si: a) los que efectuaron tales transferencias no tenían justificación legal para hacerlo; b) las transferencias efectuadas no guardaban relación con la capacidad económica del contribuyente; c) lo declarado ante la AFIP como ganancia no guardaba relación con lo transferido”, remarcaron.