Judiciales piden que no se les retenga Ganancias

Este domingo, trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires le pidieron a la Suprema Corte que se modifique la Acordada 436/19, con el objetivo de que aquellos empleados que hayan ingresado luego del 1° de enero del 2017 tengan la posibilidad de pagar el denominado Impuesto a las Ganancias.

En concreto, el sector solicitó que “se considere para el cálculo del salario bruto sobre el cual se debe aplicar el Impuesto a las Ganancias, solamente el ítem del Salario Básico. Ya que a partir de la sanción de la ley 27.725 las y los empleados/as y funcionarios/as judiciales que ingresaron después del 1 de enero de 2017 se encuentran en una situación de discriminación (art. 16 de la CN) respecto de los demás trabajadores en relación de dependencia”.

Asimismo, para finalizar, indican que “de sostenerse esta situación en el tiempo y de no mediar actualizaciones del mínimo no imponible durante el año, o de no establecer excepciones (como realizó el año pasado el Ministerio de Economía de la Nación), cada vez que se incremente el salario en las futuras negociaciones paritarias, más empleados y funcionarios judiciales pasarán a pagar el Impuesto a las Ganancias con montos más altos, aunque su salario neto se encuentre cercano a la canasta básica”.