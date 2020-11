Juicio Brigadas: se escucharon los testimonios de Eloy y Chiesa

En la audiencia de la jornada pasada se transmitieron los testimonios históricos de los sobrevivientes e integrantes de la Asociación de Exdetenidos De-saparecidos, Nilda Eloy y Alcides Chiesa. Ambos fallecieron en 2017.

“No militaba en ninguna fuerza política, pero era joven, trabajaba y, sobre todo, pensaba”, dijo en aquel testimonio histórico Eloy, secuestrada cuando tenía 19 años en la ciudad de La Plata, donde vivía. Estuvo en La Cacha, el Pozo de Quilmes, el Pozo de Arana, el Vesubio, el Infierno y fue legalizada en la cárcel de Devoto.

“Aparecen un montón de tipos que estaban escondidos en distintos lugares. No me había dado cuenta. Me pusieron un pulóver en la cabeza y me metieron dentro de un coche (…) estuve secuestrado diez meses (en el Pozo de Quilmes) y después estuve en la cárcel, en La Plata, en Rawson, cuatro años”, relató Chiesa, secuestrado en 1977.