El diputado nacional del Frente de Todos, Ricardo Herrera, apuntó a los integrantes de Juntos por Cambio por no haber asistido a la Comisión de Previsión y Seguridad Social donde se debatió la Moratoria Previsional, un proyecto que busca que alrededor de 800.000 personas puedan acceder al beneficio jubilatorio.

“La inclusión previsional es un derecho y un principio del sistema de la seguridad social. No podemos admitir que la oposición siga con esa actitud de espaldas a la sociedad y negando el beneficio jubilatorio y una obra social tan necesaria para las y los adultos mayores”, había expresado el legislador del oficialismo luego de la ausencia del bloque.

“En diciembre fueron otros casos y esto es la excusa perfecta para que la oposición no dé quorum y no se presente a las sesiones. Son 800.000 personas en todo el país sin la posibilidad de jubilarse. No es republicano ni democrático y se les deja sin derechos a los argentinos”, enfatizó Herrera quien es secretario de la Comisión.

Luego de que la Ley de la moratoria perdiera vigencia en diciembre, el oficialismo intenta impulsar el proyecto en el Congreso con la falta de voluntad de debate por parte de la oposición. “Nos estamos acostumbrando que desde fin de año, Juntos por el Cambio traba las leyes que les interesan a los argentinos y argentinas. Tiene media sanción en el Senado y se vino trabajando”, aseguró el diputado.

“En la Comisión tenemos dictamen y la Ley está para tratarse. Es importante este proyecto porque hay personas que tienen la posibilidad de jubilarse y no van a poder hacerlo, porque no van a poder entrar en el plan de pago de moratoria previsional”, agregó.

Y por último apuntó: “Utilizan cualquier excusa para no sancionar esta Ley. Estuvo a punto de ser sancionada en diciembre, pero esto les viene bien para trabar los debates en el Congreso”.