Katopodis advierte por la crítica situación en el sector de la construcción

En declaraciones radiales, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, mencionó la delicada situación en la que se encuentra el sector de la construcción por las medidas del Gobierno de Javier Milei y destacó que “ha destruido no menos de 100.000 puestos de trabajo”.

En esta línea, Katopodis insistió en que el Presidente de la Nación “viene planteando y concretando una cuestión en estos 100 días de gobierno” que es “haber eliminado la obra pública, disuelto el ministerio y destruido no menos de 100.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción”.

“Frente a esta situación lo único y más inteligente que tiene para decir es que esas obras las hagan los vecinos”, remarcó el titular de Infraestructura bonaerense con referencia a los dichos de Milei sobre que los vecinos deberían llevar a cabo por sí solos las obras que requieran y que “no necesitan del Estado”.

En contraposición a lo declarado por el Presidente de la Nación, el funcionario de la Provincia subrayó que “el Estado nacional no está haciendo ninguna obra pública y no hay ningún privado levantando la mano” y añadió que el Ejecutivo “aumentó los impuestos, pero esa plata no fue a la obra pública”, y por lo tanto “no sabemos dónde está”.