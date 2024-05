Katopodis apuesta a frenar a Milei en la calle

El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, insistió en las últimas horas que la única manera de frenar el proyecto de Ley Bases que comenzó a tratarse en el Senado es una masiva movilización en la calle. “Es lo único que le pone límites a (Javier) Milei”, dijo.

“La ley no la va a parar un discurso en el Congreso”, aseguró Katopodis en declaraciones radiales y remarcó que la única alternativa a la ley está en la calle: “No es lo mismo que haya 5 mil personas que cientos de miles en cada lugar de Argentina”. “Además, no es una ley que necesite Milei, no tiene instrumentos. La necesitan los 20 millonarios más grandes de Argentina, que piensan al país como un negocio”, lanzó y subrayó que los senadores que voten a favor de la norma deberán “rendir cuentas” de cara a la sociedad.

“Queremos que si rematan y venden AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación tengan que rendir cuentas”, sumó.

Durante la jornada de ayer, Katopodis recorrió las obras del anexo municipal de San Vicente, un edificio de 560 M2 que mejorará la calidad de trabajo, fortalecerá los servicios y brindará mayor atención a las vecinas y vecinos. “Desde el primer día el gobernador Axel Kicillof tuvo la decisión de que en la provincia de Buenos Aires haya otro camino, que no es el del gobierno nacional, por eso llevamos obras a cada ciudad con un Estado presente”, dijo junto a la presencia del intendente local Nicolás Mantegazza.