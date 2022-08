Katopodis: "No hay sed de justicia, sino de venganza contra Cristina"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que el vínculo que comparte el fiscal Diego Luciani con el juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu "no hace más que confirmar que no hay sed de justicia, sino de venganza" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Los responsables de administrar la justicia, quienes están juzgando a la vicepresidenta, juegan al fútbol en la casa del expresidente (Mauricio Macri). No hay un partido de fútbol, hay un partido judicial, esto no hace más que confirmar que no hay sed de justicia, sino de venganza contra Cristina", dijo Katopodis en declaraciones a FutuRock, en alusión a las fotos publicadas por el diario Página/12 y en las que se ve al fiscal y al juez jugando al fútbol en la quinta de Los Abrojos, propiedad del exmandatario.

La defensa de la vicepresidenta recusó hoy a Luciani y a Giménez Uriburu en el marco del juicio oral por supuestas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclamaron que los dos se aparten del juicio y que se declare nulo todo lo hecho por ambos en el caso, ante la supuesta pérdida de objetividad e imparcialidad a raíz de una supuesta relación de amistad y la difusión de fotografías de un equipo de fútbol que ambos integran.

Para Katopodis, este tipo de conductas demuestran por qué los argentinos "tienen una imagen muy negativa" del sistema judicial, y afirmó que con estas actitudes "se toma de rehén al sistema democrático".

"Va más allá de Cristina. Es impune, brutal, no podemos naturalizarlo, tiene que generar una reacción lo obsceno que es lo que está pasando", subrayó el ministro.

Katopodis consideró que con este accionar cualquier ciudadano "es susceptible al condicionamiento del sistema democrático". Por otra parte, el funcionario afirmó que cuando asumió la conducción de su cartera "se habían paralizado todas las obras por el relato de los sobreprecios".

"A partir de esa paralización generaron un relato de cómo, de alguna manera, se había perjudicado y generado sobrecostos. No hay ni Cambiemos, ni Juntos, ni globos de colores, vienen a sacarnos la patria", advirtió.