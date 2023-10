Kicillof: "Ansiosos por empezar a trabajar en todos los compromisos que hemos hecho"

El reelecto gobernador de la Pcia. de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la reelecta vicegobernadora, Verónica Magario, se hicieron presenten en casa de Gobierno para dialogar de lo que fue el triunfo en las Elecciones Generales 2023.

"Se llevó adelante una elección histórica" dijo el mandatario que tambien agregó que están: "Muy ansiosos por poder empezar a trabajar en todos los compromisos que hemos hecho con la capital de la provincia".

Además, celebró la "levantada" de su partido y dijo que "en términos de cantidad de distritos en la Provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria recuperó 14". Asimismo, dijo que "fue un apoyo muy contundente" y que "el triunfo en la provincia nosotros lo vemos con un gran compromiso y una enorme obligación con el pueblo. Lo que vamos a hacer, no desde mañana sino desde es hoy, es seguir trabajando en todo lo que nos falta en la provincia".

Por otro lado, Kicillof se refirió a su gestión hasta el momento y dijo: "Quedó establecido este método de gobierno que consiste en no discriminar aquellos municipios que están gobernados por una fuerza opositora, sino siempre pensar que cada una de las obras, rutas, caminos rurales, centros de atención primaria de salud, escuelas, patrulleros y agentes de policías que enviamos a cada uno de los distritos de la provincia de bs as vienen a responder no a una necesidad de una fuerza política, sino de cada uno de los pueblos".

Y continuó en otras declaraciones: "Es una línea de trabajo que ha rendido frutos, porque hay obra publica que es histórica en cada uno de los distritos de la Pcia de Buenos Aires y porque se han llevado adelante tareas tanto en la tan destruida infraestructura escolar como en la infraestructura hospitalaria. Tambien hecho infraestructura en salud mental, en viviendas".

Además, sostuvo que "falta mucho por hacer" y que no estan satisfechos pero muy orgullosos.

En otras líneas, se refirió a lo que se viene. "La ciudad de la Plata, además de ser uno de los 135 municipios de la provincia, tiene la particularidad de ser la capital de la provincia. Reafirmo lo que dijo Julio Alak cuando planteaba que había un plan estratégico especial para la provincia de La Plata pero también para la región capital" expresó.

"Es una región de la Pcia de Buenos Aires que ha crecido muchísimo poblacionalmente, que tiene muchas postergaciones, hay que decirlo. En La Plata no da abasto el agua potable, también tenemos problemas estructurales, infraestructura social básica, el tratamiento de los residuos cloacales, problemas con inundaciones, es decir, es un distrito que es nuestra capital pero que requiere un shock de inversión publica" agregó Axel.

Finalmente, declaró: "Estamos llevando adelante importantes obras, algunas de ellas en conjunto con el gobierno nacional, para aliviar la cuestión de las inundaciones. Estamos construyendo la segunda planta de tratamiento de agua para que haya agua potable en La Plata".