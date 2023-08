Kicillof apuntó contra “dirigentes que tuitean información falsa”

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, brindaron ayer una conferencia de prensa desde el centro de operaciones que se encuentra en Puente 12, distrito de La Matanza, en relación al dispositivo desplegado luego de conocerse en varios puntos de la Provincia una serie de amenazas a través de redes sociales ante posibles saqueos.

En ese marco, el mandatario bonaerense detalló que “aquí en la Provincia se empezaron a encontrar en redes sociales, como en llamadas falsas, denuncias e imágenes como si ocurrieran en el conurbano”. Destacó que esas “imágenes de robos y de violencia resultaron falsas”.

Destacó que el martes mantuvo una reunión con intendentes y en ese momento comenzaron a llegar imágenes de robos a comercios de ropa y electrónica en José C. Paz “y eran mentira. Eso no era ahí. Hablé con el intendente de José C. Paz y desmintió esas imágenes”.

Al mismo tiempo, Kicillof reveló que “el día lunes se produjeron hechos de robos y denuncias, todas ellas atendidas con profesionalismo y con 5.000 hombres de la Policía bonaerense, y como resultado hubo 94 detenidos que están en manos de la Justicia”.

En otro sentido, indicó que hay una “campaña con falsas denuncias” por sectores vinculados a la oposición. Aseguró que hay “dirigentes que tuitean información falsa. A veces a uno se le ocurre pensar quién intenta beneficiarse con estas cosas. Hoy estamos tratando de generar tranquilidad y que haya paz en nuestra Provincia”.

Acto seguido, remarcó que “no hay que difundir ni fomentar cosas que no son reales. Anoche se restableció la paz y se detuvo a quienes cometieron delitos graves, y hemos proporcionado todos los elementos de investigación por robo a comercios, resistencia a la seguridad y ciberdelito”.

“Fueron hechos puntuales por grupos organizados”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró por su parte que los intentos de saqueo del martes “fueron hechos puntuales que se caracterizaron por grupos organizados”.

Destacó que “tuvimos en una hora pico de manera conjunta y coordinada más de 150 intentos que fueron interceptados por la Policía. Menos los que son de público ­conocimiento”.

Al respecto, aseguró que “estamos trabajando para que se considere ante la Justicia como robo en poblado y en banda, que tiene una pena de 15 años”.

Por otra parte, el ministro envió un mensaje a quienes “especulan” y “buscan el caos” asegurando que hay un gobierno en la Provincia que trabaja para que “haya paz y seguridad”.

Intendentes bonaerenses denunciaron “noticias falsas”

Intendentes del conurbano bonaerense denunciaron en las últimas horas la circulación de “falsas noticias” a través de las redes sociales, especialmente WhatsApp, en torno a presuntos saqueos, y advirtieron que esas acciones “tienen intenciones políticas” y “buscan alterar la paz entre los ciudadanos”.

“Ante la multiplicación de mensajes y falsas noticias en redes sociales que pretenden alterar la paz social sobre supuestos saqueos en distintos centros comerciales, informamos que no se han producido hechos de estas características en ninguna de nuestras ciudades y localidades”, dijeron desde la municipalidad de La Matanza, que conduce Fernando Espinoza.

El municipio de Escobar, por su parte, informó que detectó una organización de personas con militancia política y vocación de agitar falsas noticias de supuestos saqueos a comercios a través de cadenas de mensajes.

Desde Moreno, que conduce la intendenta Mariel Fernández, expresaron: “Ante la falsa información que circula en redes sociales sobre saqueos en Moreno, desde el municipio informamos que no se ha producido ningún hecho de estas características. Todos los posteos son publicados desde perfiles falsos”, e informaron que “junto a la Policía de la provincia de Buenos Aires estamos recorriendo y monitoreando nuestro municipio de Moreno, atentos a cualquier situación”.