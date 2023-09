Kicillof: “Estamos a favor del empleo, no a favor de la timba financiera”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer en Florencio Varela el acto de inauguración de un paso bajo nivel entre las estaciones ferroviarias de Bosques y Estanislao Zeballos. Fue junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Andrés Watson.

El paso bajo nivel tendrá un impacto regional, ya que brinda mejores conexiones hacia las rutas 36 y 53. En ese sentido, Kicillof anunció que el 4 de octubre se llamará a licitación una obra que, mediante una inversión de 1.768 millones de pesos, permitirá llevar adelante el ensanche y la repavimentación de un tramo de 930 metros de la Ruta 53.

Durante su alocución, el mandatario provincial destacó las cifras que se conocieron el pasado miércoles en relación a los porcentajes de desocupación, sobre el cual reconoció que el índice de ocupación bajó al 6,2%. “Nos falta con el ingreso, el salario y la distribución, pero seguimos avanzando con algo tan importante como es el laburo y el empleo privado”, aseguró.

Acto seguido, aseguró que no está en contra de los empresarios privados y resaltó: “Estamos a favor del empleo, no estamos a favor de la timba financiera, pero sí del empleo para que las empresas se sigan radicando en Varela”.

A continuación aclaró que “la obra pública de infraestructura, la obra vial, ferroviaria, las grandes rutas de la Argentina, las escuelas, los centros de salud, hospitales y parques industriales o los hace el Estado o no los hace nadie”, enfatizó.

Cabe mencionar que, previo a la apertura del paso bajo nivel, Kicillof junto al director general de Cultura y Educación, Alberto ­Sileoni, encabezaron la inauguración del nuevo Jardín de Infantes n° 949 del barrio Santa Rosa.

En ese marco, Kicillof expresó: “Nadie prohibió que un empresario privado pudiera hacer un jardín de infantes ahí, donde lo inauguramos, pero no lo hizo porque las familias no tienen el poder y la capacidad económica para pagar una cuota y que convierta ese jardín de infantes en un negocio; y donde no hay negocio, el privado no va”.

El mandatario aseguró que “la producción y el trabajo” de la Provincia “no necesita menos Estado, necesita más Estado. En dos días se cubrió la matrícula de 240 pibes y pibas que no tenían educación. Pido disculpas y perdón porque no estuvo antes, pero repito, el mercado no lo va a hacer nunca, lo tiene que hacer el Estado”.