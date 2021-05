Kicillof: “Macri hizo un enchastre con el sistema judicial argentino”

Tarde de lluvia en La Plata. El reloj marca el paso del tiempo y los minutos corren a la espera de una señal. De pronto, el mensaje con la autorización para subir al primer piso llega al teléfono del periodista: “Estamos OK”.

Una expresión cansada, debajo de un tapabocas correctamente ajustado, no opaca la luminosidad de su mirada.

Mientras una botella de agua mineral de medio litro reposa junto a un termo lleno, un mate con bombilla brillante decora el escritorio de su despacho. De fondo se deja ver un monitor encendido con las informaciones actualizadas de la Sala de Situación de la Provincia, que notifica al instante la cantidad de casos y los nuevos contagios en la pandemia. Así trabaja Axel Kicillof, el hombre responsable de sacar adelante a la Provincia más poblada del país, quien recibió al diario Hoy y la Red 92 en su despacho de la Gobernación.

“Adelante, ¿qué dicen?, ¿cómo andan?”, se anticipa recibiendo al equipo de trabajo de este multimedio.

El teléfono empieza a grabar. La cámara hace inmortal el encuentro. El hombre que fue elegido por más del 52 por ciento de los bonaerenses no elude el compromiso y empieza dejando clara su postura sobre lo que ocurrió esta semana en relación con la persecución judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, que salió a la luz con el caso de “Pepín” Rodríguez Simón.

“Yo fui víctima de esa persecución política. A mí me acusaron de cosas que no están ni en el Código Penal y que es difícil explicar, como eso del dólar futuro, o con lo del enriquecimiento ilícito. Me tuvieron embargado e inhibido y hasta me restringieron para viajar. Ojo, igual eso no me convierte en la principal víctima de todo eso, porque hubo gente que terminó presa preventivamente sin que tuviera ninguna intención de eludir a la Justicia. Y hoy vemos que esta persona, Rodríguez Simón, es convocada a declarar sin riesgo de ser detenida y ¿se profuga? ¿¡Se profuga!? Tenés que tener alguna parte del cuerpo que no se ve muy sucia, bastante sucia, para no querer ni siquiera presentarte a declarar”, explicó el gobernador.

—¿Qué le provocó todo esto?

—¿Qué tiene que esconder? ¿Qué preguntas no quiere que le hagan? ¿Qué es lo que no puede explicar?

—¿Y qué explicación le encuentra usted?

—Rodríguez Simón está señalado como el artífice principal de la mesa judicial de Macri. Era el principal operador judicial de Macri. No es que Macri manipuló a la Justicia por la sombra… directamente nombró por decreto jueces de la Corte Suprema. Eso nunca pasó en la historia de la Argentina. Macri hizo un enchastre con el aparato judicial argentino. Por suerte ahora tenemos una persona sana, experta y conocedora como Alberto Fernández, que está tratando de reparar un daño que ahora volvemos a ver. Los mismos que tocaban la puerta de los cuarteles, ahora cuando no les gusta algo que hace el Gobierno van a tocar la puerta de los tribunales. Eso no respeta el espíritu democrático. Ni respeta las instituciones ni el balance de los poderes.

El plan para retomar la presencialidad en las escuelas

En la extensa charla que mantuvo con el diario Hoy y la Red 92, Axel Kicillof adelantó que ya se está trabajando “seriamente” en un plan para retomar la presencialidad en las clases, sin poner plazos, pero aclarando que es uno de principales temas de agenda.

“El modo de ir retomando la presencialidad va a ser paulatino. Nosotros fuimos la primera provincia que tuvo un plan para retomar la presencialidad el año pasado. Ahora será lo mismo. Será un plan sin cuestiones políticas y muy serio por sobre todas las cosas”, reveló el gobernador, sin poner plazos, pero aclarando que se hará con la seriedad que la situación amerita.

En relación a la activación económica de la Provincia, Kicillof comentó que “el virus hizo un daño muy fuerte sobre la economía”. “Nosotros tenemos muy claras las prioridades: la salud, la educación y el trabajo. Yo también estoy fatigado emocionalmente con esta pandemia, y obviamente nadie sale sin rasguños de esto”, explicó el mandatario bonaerense.