Kicillof participó de una reunión con Sergio Massa y autoridades de 19 provincias

El ministro de Economía y candidato presidencial y pidió además "no caer en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos".

19 de un total de 24 gobernadores asistieron a la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para armar un plan de trabajo colectivo. Además, se planteó la necesidad de realizar “una gran reforma tributaria” que simplifique la cantidad de impuestos que hay en la Argentina; se discutió sobre la necesidad de que sigan en pie los recursos coparticipables y la puesta en marcha de un plan integral de seguridad.

Durante el encuentro, diecinueve de los jefes provinciales de distintos espacios expresaron su respaldo a Massa para el balotaje del 19 de noviembre, al destacar que el país "enfrenta desafíos de magnitud que sólo pueden ser resueltos por un líder político con experiencia" que haya "manifestado voluntad de terminar con la grieta" para promover un Gobierno de "unidad nacional".

"Nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos, sino entendiendo que la responsabilidad a partir del 10 de diciembre es elegir a los mejores de cada una de las fuerzas económica, social, política de la Argentina", indicó Massa en conferencia de prensa tras la reunión.

"Queremos que Argentina siga siendo ese país que en algún momento a partir de la decisión de (Domingo Faustino) Sarmiento nos llevó a tener la escuela como un formador de capital humano", indicó Massa tras reunirse con gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, donde también valoraron las "universidades públicas, que queremos que sigan siendo gratuitas" y el "desarrollo de las escuelas técnicas".

En el encuentro se analizó también un plan de obras, el análisis de distintos programas de gobierno y económicos y la marcha de la campaña electoral.

Participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Se sumaron Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti -en forma on line- y Alejandra Rodenas (Santa Fe), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También asistieron el neuquino Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y Arabela Carreras y Alberto Weretilneck, la mandataria actual y el electo de Río Negro, por la fuerza provincial Juntos Somos Río Negro.

Declaraciones de Kicillof en el CFI

• Ha sido una extensa y excelente reunión, en la que Sergio Massa pudo comunicarnos a todos los gobernadores algunas cuestiones en las que está pensando de cara a los próximos años.

• Uno de los temas que se abordaron fue la coparticipación. Al contrario de lo que propone Milei que es eliminarla, Sergio Massa señaló que apunta a fortalecer los ingresos provinciales para que haya un país con mejor distribución, más equidad, en el que todos los que nacen en el interior puedan desarrollar su vida allí donde nacieron. Esto implica también trabajar para que haya más universidades públicas y gratuitas, que fue una preocupación que expresamos todos los gobernadores.

• En segundo lugar planteó un plan de obras muy ambicioso. Frente a la idea de obra pública cero, nosotros creemos que en la Argentina se necesita más inversión pública. Un ejemplo de esto es el de los ferrocarriles, porque en la provincia de Buenos Aires cuando se aplicaron las políticas de la derecha nos dejaron pueblos fantasmas.

• También habló de un plan de seguridad en el marco de un programa denominado Ciudades Seguras, muchas de ellas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y de muchos otros proyectos concretos y propuestas para encarar durante el próximo periodo de gobierno.

• He hablado con muchos intendentes y dirigentes radicales del interior de la provincia y, más allá de la inscripción partidaria, no están de acuerdo con acompañar las posturas de Milei. Pero lo importante no es lo que suceda con los dirigentes y los partidos, sino con los representados, la sociedad y nuestro pueblo.

• Todos los gobernadores hemos expresado nuestro apoyo y acompañamiento al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, porque es el más preparado, pero también el más sensato y el único que tiene los pies sobre la tierra.