Kicillof: "Que Papá Noel nos encuentre a todos unidos y vacunados"

El gobernador Axel Kicillof dialogó con la prensa luego del acto de inauguración de las obras que transformaron a las rutas provinciales 11 y 56 en autovías, y el lanzamiento de la temporada de verano 2021-2022.

Al ser consultado por Diario Hoy y la Red92 por las fiestas, el gobernador dijo: “Yo creo que estamos todos deseosos de poder festejar. Después de dos años en los que tuvimos enfermedad, peligros, riesgos, miedo, incertidumbre poder festejar, poder estar con un poco de tranquilidad, con seres queridos”.

“Yo lo único que les voy a pedir es que lo hagan con cuidado porque la pandemia no terminó. Yo veo lo que está pasando en el hemisferio norte, que viene Navidad, tomando un montón de medidas, ya en algunos países hay restricciones”, remarcó Kicillof.

Y recordó: “Para evitar las restricciones, que es lo que queremos hacer y poder tener un verano como el que estamos diciendo, ahora no estamos solamente con el barbijo, la distancia, tenemos la vacuna. Así que vacunense, que Papá Noel nos encuentre a todos unidos y vacunados”.

Con respecto al pase sanitario, el gobernador aseguró que es “una campanada a la conciencia de la gente porque el que no se vacuna corre más riesgo él y nos hace correr más riesgo a todos porque no sólo contagia más sino que se puede enfermar peor. Así que es un llamado a que aquel que no lo hizo, tome conciencia de que esto no es solamente una cuestión individual, la pandemia es un hecho colectivo, social”.