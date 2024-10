Kicillof recordó a Néstor Kirchner y llamó a “seguir trabajando en unidad”

En el marco de un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le dedicó un mensaje de homenaje en el día de ayer al expresidente en sus redes sociales, resaltando su legado político y enviando un claro llamado a la unidad en el seno del Partido Justicialista. La publicación de Kicillof, realizada en X, se produce en un contexto marcado por las tensiones internas dentro del PJ, de cara a las elecciones partidarias, programadas para el 17 de noviembre, y donde aún persisten diferencias sobre el rumbo de la conducción nacional.

“Néstor inició un proyecto que transformó la vida de millones de argentinos y argentinas. En un momento donde todo lo conquistado vuelve a estar en riesgo, tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos para ofrecer soluciones que respondan a las necesidades de nuestro pueblo”, expresó Kicillof en su mensaje, destacando el impacto que tuvo la gestión kirchnerista en el país y la importancia de la unidad frente a los desafíos actuales.

Este homenaje público es una declaración de Kicillof en medio de las disputas internas en el peronismo, las cuales han generado presiones sobre su posicionamiento respecto a la elección de autoridades dentro del PJ. El sector liderado por Cristina Fernández de Kirchner, quien es una de las candidatas a la presidencia del partido, ha demandado una definición clara por parte del gobernador, señalando que una postura ambigua podría interpretarse como un distanciamiento del núcleo kirchnerista.

Si bien Kicillof evitó tomar partido entre los dos candidatos principales (Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela), ha dejado claro que no tiene candidato propio y enfatizó que su apoyo a CFK no necesita justificación. “Cristina está en el corazón del pueblo y en el mío; no tengo que dar explicaciones sobre eso”, aseguró días atrás el mandatario bonaerense, en un intento por mostrarse alineado sin entrar en la disputa interna.