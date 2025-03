Kicillof tildó de "oportunista y miserable" a Milei

Tras los desafortunados dichos del presidente Milei, donde le pedía la renuncia del jefe del ejecutivo bonaerense, el funcionario provincial le respondió de manera contundente.

Lo hizo mediante una conferencia que se llevó a cabo en Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con la presencia de Verónica Magario, vicegobernadora, e intendentes bonaerenses y autoridades legislativas, Kicillof respondió los agravíos de Milei: "Desde el primer momento, acompañamos el dolor de la familia de Kim Gómez y el pedido de Justicia, pero en una actitud miserable y oportunista, Milei y La Libertad Avanza decidieron armar una operación de agresión y provocación organización".

"A pesar de eso, le propuse al Presidente reunirnos para coordinar esfuerzos y abordar este tema con seriedad", continuó su descargo.

En este sentido, el líder provincial destacó que uno de los grandes culpables de este tipo de crímenes es el narcotráfico, del cual "Milei es el principal responsable". Además, se refirió a su escándalo cripto, alegando que el Presidente utilizó el crimen de Kim para tapar su propio mal momento: "Quiso ocultar la gravedad que tiene estar siendo investigado por el FBI".

"El problema acá no es de las leyes, sino de la Justicia, y cómo se aplican esas leyes, que no corresponden al Ejecutivo. Nuestra justicia lo había apresado, nosotros no decidimos si permanece preso. Tenía que estar preso, salió y mató", señaló Kicillof en torno al delincuente de 17 años que mató a la nena de 7 años en La Plata.

El gobernador además agradeció el apoyo de gran parte del arco político asegurando, "quiero agradecer las expresiones de repudio a Milei, tanto de gobernadores como de figuras políticas de otros partidos. Hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución".

"Esta reacción le deja muy en claro a Milei que no va a atropellar la democracia y no va a atropellar nuestra provincia de Buenos Aires", sentenció.

Finalmente, informó: "Instruí al asesor de Gobierno para que formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delito contra el orden constitucional y los poderes públicos de la Provincia".

"Le reitero la invitación. Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan complejo", cerró.