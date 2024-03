Kicillof y Magario dieron su discurso por el Día Internacional de la Mujer

En una fecha especial, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo un acto en Gobernación en el que se dieron diferentes discursos, entre ellos el de Axel Kicillof y Veronica Magario, que apuntaron a la gestión del presidente Javier Milei.

"Vemos que las políticas que se están aplicando como cada vez que hay una crisis, al tiempo que niegan el papel de la desigualdad con que las mujeres tienen que llevar su vida cotidiana, terminan reposando en quienes son las que finalmente más hacen cuando hay crisis para cuidar al pueblo, a la familia, a la provincia", expresó Kicillof.

"Es imposible no ver cómo las agresiones que lleva adelante el gobierno nacional, no solo con las políticas de estado, sino con los resultados y los efectos de la política económica, descargan con mayor fuerza sobre las mujeres de la provincia de Buenos Aires", continuó el gobernador.

Además, lamentó el cierre del Ministerio de la Mujer nacional, como el recorte de programas como el Acompañar, los comedores escolares y otras políticas nacionales como la línea 144, que "empiezan a ausentarse y generan más presión sobre las familias y sobre nuestro gobierno".

"Vamos a empezar a sufrir en la provincia si siguen avanzando sobre nuestro sistema previsional", reflexionó.

Asimismo, en otras declaraciones, dijo que "cuando se va la escuela y la salud pública, todo eso cae en la espalda de las familias de los laburantes pero sobre todo en la de las mujeres".

"Decirle a las mujeres bonaerenses que contamos con ellas. Desde el gobierno de la Provincia vamos a seguir con todo lo que tengamos, apoyándolas con nuestras políticas, pero sobre todo apoyando sus luchas que son las que permitieron que muchos que vinieron ciegos y distraídos abran los ojos y tengan que acompañar", sentenció.

El vehemente discurso de Verónica Magario

Previo a Kicillof, la vicegobernadora brindó unas palabras en las que reflexionó sobre la lucha de las mujeres en tiempos de Milei.

"Hay gobiernos que deciden ir en contra no solo del género, porque cuando atacan al género atacan a las familias argentinas, a los niños, a los abuelos y a todos los que componen la sociedad y el trabajo", sostuvo.

Luego, de manera enérgica, expresó: "Las mujeres trabajadoras, las de lucha, hoy vamos a decir desde la Pcia. de Buenos Aires, y junto a un gobernador que se ha plantado frente a este gobierno nacional, que la lucha no se para, se duplica, para recobrar los derechos".

Y continuó: "Le vamos a decir a Milei que aunque intente tapar nuestra marcha, convocando a los gobernadores de todo el país para generar más ajuste, ahí vamos a estar las mujeres para decirle no a Milei, no al DNU, no al ajuste, no a la pérdida de salario, no a la reducción del fonid y a todos los fondos de la provincia para sostener el hambre".

Ante el aplauso de los presentes, dijo que no van a permitir que "ni una menos haya" ni que este presidente las lleve con la violencia que las lleva, "porque engendra más violencia".

"Nosotras con amor le vamos a decir: para Milei! porque hasta acá llegas!. Acá hay mujeres dispuestas a dar la vida por seguir transformando", concluyó.