La ciudad se queda sin camas: "solo se atienden urgencias con riesgo de vida"

“Solo se atienden urgencias con riesgo de vida. Por falta de camas en pisos y unidades críticas. Dirección Médica”. El cartel pegado en uno de los accesos del Hospital Español de La Plata encendió la alarma este viernes por la mañana. Puntualmente, el nosocomio tiene un 50% de camas de cuidados críticos ocupadas y un 60% de ocupación de la sala general, según confirmó Pedro Belloni, director del Hospital Español.

Aunque este es solo un caso, los números se replican de manera similar en toda la ciudad. En La Plata, de un total de 423 camas de cuidados intensivos, 229 están ocupadas, lo que representa más del 54%. Allí hay 70 casos de coronavirus positivos y 39 que esperan el resultado de los hisopados. Asimismo, sobre un total de 337 camas disponibles de terapia intermedia, casi el 53% están ocupadas, unas 178 plazas. De éstas, 33 son casos positivos y 24, sospechosos.

En tanto, en lo que respecta a cuidados mínimos, en la ciudad hay 1.941 camas de las cuales están ocupadas 1.118, con 119 casos positivos y 114 sospechosos. En suma, este sector está en un 57,6% de ocupación.

Así las cosas, actualmente la ciudad tiene una ocupación del 56,46% sobre un total de 2.701 plazas, es decir, unas 1.525 camas ocupadas. Un caso testigo sobre la situación de camas en La Plata es el del Policlínico San Martín, uno de los nosocomios más grandes de la ciudad. Allí, la ocupación de camas de terapia intensiva alcanza un 68,7%: de las 18 plazas disponibles para pacientes con coronavirus hay 12 ocupadas.

Según explicó a diario Hoy Martín Recalde, uno de los directores del San Martín, en el último mes y medio el hospital sumó 18 a las 14 que ya poseía y, sin embargo, “se mantienen iguales los porcentajes de ocupación”. Esto significa que aumentan la cantidad de casos que necesitan internación en la medida que se incorporan camas en el sistema. Lo que no puede saberse es hasta cuándo se podrán sumar camas y recursos humanos para sostenerlas. Aunque consideró que es “difícil” estimarlo, actualmente el San Martín tiene entre 7 y 8 camas disponibles en terapia intensiva.

Asimismo, Recalde señaló: “Preocupan mucho los contagios del personal de salud, porque son indispensables para terapia”. A este respecto, las alarmas también llegan desde el sindicato de profesionales de la salud.

En este sentido, el secretario general de Cicop expresó: “Venimos planteando que el recurso humano llegó al límite, estamos en condiciones de abrir más camas, pero no lo podemos hacer porque falta personal. Por eso manifestamos el tema de las paritarias y que se efectúen nombramientos. La infraestructura creció, pero el personal no lo hizo en la misma medida. En la Provincia, del sector profesional faltarían unos 2.000 nombramientos. Estamos plantean - do que se incorporen, además, unos 1.200 residentes que están por terminar esa etapa”.

Otro caso testigo que completa el cuadro de situación es el del Sanatorio Argentino de esta ciudad. Su director, Pablo Scarpinelli, aseguró a diario Hoy que las camas son un recurso “finito”. En el nosocomio “hay 6 camas de terapia intensiva de las cuales tenemos ocupadas cuatro: 2 con pacientes confirmados y 2 con sospechosos”.

Si bien las guardias funcionan normalmente, el hospital no recibe pacientes para terapia intensiva sin aviso. Esto se debe a que realizan el seguimiento de más de 200 pacientes, entre casos confirmados y sospechosos, que cumplen el aislamiento en sus hogares.

De empeorar, tendrían como destino las camas disponibles del sanatorio. Las circunstancias, se sabe, cambian a diario, pero hoy por hoy en el nosocomio “podemos recibir solo un paciente más en terapia intensiva”, concluyó.