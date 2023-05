“La Corte nos joroba la vida por todos lados”, denunciaron desde el oficialismo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apuntó fuertemente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación al hacer referencia al fallo mediante el cual se suspendieron las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan.

Sobre lo ocurrido, y la gravedad institucional que representó la resolución de la Justicia, Moreau señaló: “Fue una semana muy fuerte en Argentina. En la Cámara lo vivimos así, en la Comisión de Juicio Político, con declaraciones muy fuertes del exadministrador de la Corte y la suspensión de elecciones”.

En ese sentido, consideró que lo que sucede con los jueces "no es un tema de la política nada más”. “La Corte nos joroba la vida por todos lados. No sabemos sus negocios, no les conocemos la cara, pero nos manejan la vida. Que no sean eternos, perpetuos e intocables. Que sean elegidos por la gente", solicitó.

“Desde 1976 que no se levantaban elecciones”, recordó, y agregó indignada: “Pagamos una fortuna de celular porque decidieron que internet no es un servicio esencial. Siempre defienden los mismos sectores, no pagan ganancias los jueces por el lobby político. Nos condicionan permanentemente, manejan la Argentina con sectores concentrados y encubren lo que pasa, negocian fallos con contratos”, denunció.