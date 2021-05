La defensa de Boudou pidió que siga en domiciliaria

Los abogados de Amado Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, le pidieron ayer al juez de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal 4, Ricardo Basílico, que la apelación sea concedida con “efecto suspensivo” para que el exvicepresidente de la Nación siga con prisión domiciliaria hasta que se pronuncie el máximo tribunal penal federal del país.



En el pedido, la defensa hizo reserva de llegar con el tema hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de un fallo adverso, “por encontrarse comprometidos derechos y garantías de jerarquía ­constitucional”.



“La resolución recurrida desatiende que aún se mantiene la emergencia por la situación pandémica del coronavirus, no ha sido correctamente fundada, ni resulta una derivación debidamente razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias que han sido comprobadas en la causa”, cuestionaron Rúa y Peñafort.



También dijeron que la decisión del juez Basílico que revocó el beneficio a Boudou “se deriva de una errónea aplicación de las normas aludidas y una arbitraria valoración probatoria”.



“En la resolución recurrida se desatendieron, sin considerarlas de ningún modo, no solo las argumentaciones y oposiciones de esta defensa, sino además las extensas referencias de la especialidad aportadas por el defensor público que coordina la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y que interviene en el trámite en representación de los niños”, agregaron.



También ponderaron que a Boudou se le concedió el estímulo educativo el 29 de enero pasado, y con ello “se le redujeron en diez meses los plazos para el avance dentro de la progresividad del régimen penitenciario, encontrándose en condiciones temporales de acceder al régimen de salidas transitorias y próximamente al de libertad condicional”.



La apelación fue presentada contra el fallo del juez Basílico, quien revocó la prisión domiciliaria concedida a Boudou el 6 de abril del año pasado, aunque esta decisión no quedó firme, por lo cual el exfuncionario sigue detenido en su casa con vigilancia ­electrónica.

Boudou está condenado a cinco años y diez meses de prisión en el caso Ciccone.