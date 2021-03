En un hilo de tuits, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, descargó su indignación contra los representantes opositores que denunciaron a su esposa al declarar: “¡Bingo! Me acabo de enterar de que tres miembros de la oposición, uno un denunciador serial (Yamil Santoro), y otro de ellos diputado nacional (José Luis Patiño), presentaron una denuncia contra mi esposa, Soledad Quereilhac”.



“Se cierra así el triángulo del lawfare: Clarín, Comodoro Py y el macrismo. La denuncia es un absurdo sin pies ni cabeza, como tantas otras. Ni siquiera tiene que ver con la campaña de concientización para la vacunación”, disparó Kicillof, y agregó que “ahora la acusan de hacerse pasar por funcionaria pública. No soy abogado, pero es una figura que se podría usar, por ejemplo, cuando quien no ha sido elegido diputado se sienta en una banca y pretende votar. O exhibe una credencial falsa de policía para hacer una inspección”.



El mandatario reflexionó sobre la acción al sostener que “obviamente, el objetivo es el mismo que el de la denuncia de Sarlo y la tapa de Clarín: ensuciarme a mí, a mi familia y a la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires”. Y anticipó los movimientos siguientes al decir que “seguramente vendrá ahora una nueva tapa difamatoria en los diarios: Denuncian a la esposa de Kicillof por las vacunas vip. Y luego, tal vez, una citación a declarar y nuevas tapas de diario”.



Finalmente, sentenció: “Pierdan cuidado, no nos van a asustar ni vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo: vacunar, reconstruir y poner en marcha la Provincia”.