El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a cruzar a Sabina Frederic, su par nacional, a quien tildó de “hipócrita” e “inoperante” ante la aparición del secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, en la conferencia de prensa que se ofreció tras la aparición de la menor de 7 años que había sido secuestrada y buscada durante tres días por las fuerzas de se­guridad.



Según consignaron algunos medios, ambos funcionarios se cruzaron y ­estuvieron cerca de irse a las manos, cuando el exmilitar indicó a los gritos que “la hipocresía y la inoperancia de la ministra de Seguridad le hace muy mal a la Provincia”.



Como si esto fuera poco, los dichos del funcionario del gabinete provincial no quedaron ahí, ya que agregó: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la Policía. No me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto. Hijo de p..., te voy a cagar a trompadas”. “Estuvimos 24 horas buscando a M. hasta abajo de las baldosas y nos dejaron solos”, le espetó Berni a Villalba. Tras el escándalo, el funcionario de Frederic se retiró sin tomar contacto con la prensa apostada en el lugar.



La furia del ministro provincial con la integrante del gabinete de Nación no es nueva y se encuadra en la falta de colaboración de las autoridades nacionales en el ­operativo de búsqueda de M., la nena de­saparecida cuyo nombre se evita dar para preservar a la víctima, por lo que la presencia del enviado de Frederic desató la ira de Berni.



El escándalo, que tuvo como testigos al jefe de la Policía Bonaerense y a otros oficiales de alto rango, marca una nueva página en la lista de enfrentamientos de estos dos funcionarios, que no llevan en sus carteras el alineamiento que otras sí muestran entre calle 6 y Balcarce 50.



Las internas entre Sergio Berni y Sabina Frederic tienen un trasfondo que supera la lucha de egos. Marcan lealtades y respaldos políticos, que son un reflejo de lo que ocurre en su partido, una pulseada en la que cada uno busca torcer el brazo rival para posicionarse de cara a las elecciones legislativas.

Frederic: “Hay un problema de ego”

“Acá el mérito del hallazgo no es de nadie personalmente. Darle el protagonismo a una persona es sumamente injusto. El Estado tiene que funcionar con independencia de las personas. Ese es otro problema del ministro”. De esa forma, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se refirió a Sergio Berni, luego de que este echara a uno de sus funcionarios antes de la conferencia de prensa tras el hallazgo de la menor que estuvo siendo buscada durante tres días por las fuerzas de seguridad de la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



“Me parece que hay una gran ignorancia de lo que se hace y no se televisa. Hay un problema de ego”, añadió la funcionaria nacional, y sentenció que “de lo que haga el ministro se tendrá que ocupar el ­gobernador”.



El altercado se dio luego de la llegada de Eduardo Villalba, número dos de Frederic, junto a las fiscales que intervinieron en la investigación, Laura Belloqui, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 54, y Alejandra Mangano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a la comisaría donde se encontraba la menor.



Tras el mal trago, Villalba dijo: “No nos desviemos de lo importante, que M. está bien y con su familia, el ego de los funcionarios no debe permitir salirnos del eje del trabajo”.