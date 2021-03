Llegó a Rusia el vuelo de Aerolíneas que traerá más dosis de Sputnik V

El vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V contra el coronavirus llegó a Rusia y regresará este viernes al país.

En su séptima operación a Moscú, el Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrizó en el aeropuerto Internacional Sheremetievo a las 22.54 (hora local), las 16.54 de nuestro país, tras poco más de 15 horas y media de vuelo, luego de haber despegado a la 1.15 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Se trata de "una gran responsabilidad para todo el equipo de nuestra aerolínea de bandera", expresó ayer el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, en su cuenta de Twitter.

AddThis Sharing ButtonsShare to Twitter

Share to FacebookShare to WhatsAppShare to ImprimirShare to Más... En total, serán 40 horas de operación entre las 16 horas de vuelo hacia el aeropuerto de Sheremetievo, el proceso de carga y las casi 18 horas que insume el tramo Moscú-Buenos Aires.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V contra el coronavirus llegó a Rusia y regresará este viernes al país.

En su séptima operación a Moscú, el Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrizó en el aeropuerto Internacional Sheremetievo a las 22.54 (hora local), las 16.54 de nuestro país, tras poco más de 15 horas y media de vuelo, luego de haber despegado a la 1.15 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Se trata de "una gran responsabilidad para todo el equipo de nuestra aerolínea de bandera", expresó ayer el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, en su cuenta de Twitter.

El vuelo AR1060 cubrió la ruta de forma directa y permanecerá en Moscú alrededor de 4 horas para realizar la estiba, en tanto que el regreso, bajo el numero AR1061, tocará pista en Ezeiza mañana viernes a las 15.

En total, serán 40 horas de operación entre las 16 horas de vuelo hacia el aeropuerto de Sheremetievo, el proceso de carga y las casi 18 horas que insume el tramo Moscú-Buenos Aires.

Tal como ocurrió con los otros vuelos, la aeronave transitará su ruta hacia Moscú en calidad de "ferry", es decir sin carga ni pasajeros, y volverá en condición de vuelo carguero.

La operatoria estará a cargo nuevamente de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, a los que se suman técnicos de carga, de mantenimiento y tripulantes de cabina, totalizando 20 personas a bordo.