Durante la jornada del ­martes, el gobierno británico confirmó que las Fuerzas Armadas “mantendrán una presencia permanente” en las Islas Malvinas.



Ante esta noticia, diario Hoy se comunicó con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, quien precisó que “para la Argentina el planteo que está haciendo Boris Johnson (primer ministro británico) en primer lugar no es una novedad porque es parte de una mirada colonialista que tiene el Reino Unido”.



Asimismo, sostuvo que “es ­totalmente falaz plantear que hay una base militar en Malvinas porque Argentina significa algún tipo de peligro”.



En este marco, explicó que “nuestra consideración es que la Argentina, desde la vuelta de la democracia, tiene un solo camino para recuperar el ejercicio de la soberanía”, y detalló que ese camino “es el de la paz, el de la diplomacia, el de la negociación bilateral”.



El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina explicó que se trata de “una base que le permite llevarse los recursos que son de 45 millones de argentinos y argentinas para potenciar la posibilidad de los recursos hidrocarburíferos, mineros, de biodiversidad que existen en la región”.



En tanto, detalló que de “las 17 situaciones coloniales que so­breviven” en el mundo, “10 son ­británicas”.



Al ser consultado acerca del momento en que se comunicó esta noticia, en el contexto de la pandemia, el funcionario nacional consideró que “llama la atención” que “en un momento en que toda la humanidad está preocupada para conseguir más inversiones para salvar vidas, para tener más vacunas, para prevenir la ampliación de la pandemia, el Reino Unido plantee que su preocupación principal es aumentar 40 por ciento el poderío en ojivas nucleares”.



En otro tramo de la entrevista con este multimedio, Filmus indicó que la “Argentina plantea el tema de Malvinas como uno de los ejes centrales de su política exterior”.



“Si bien atraviesa toda la sociedad y todas las fuerzas políticas, está claro que desde 1983 en adelante, con la recuperación de la democracia, cada gobierno tuvo miradas y perspectivas distintas”, expresó.



Y en este orden, el secretario de Malvinas opinó que “con esas idas y venidas, Argentina retrasa; si bien no renuncia nunca al reclamo, claramente no ayuda que las ­políticas sean de corto plazo”, al mismo tiempo que recordó: “Se constituyó un consejo nacional para empezar a pensar las políticas de Malvinas en el mediano y largo plazo”.

Comunicado de Cancillería



A raíz de la presentación realizada por Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, desde la Cancillería argentina se expresaron al respecto y en un comunicado indicaron que “las consideraciones postuladas por el primer ministro Johnson reiteran la tradicional mirada colonialista del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y el conjunto de posesiones británicas alrededor del mundo”.



“Para la Argentina no expresan novedad respecto de la política colonial británica. Bajo el argumento no reconocido por las Naciones Unidas de defender el derecho a la libre determinación, Reino Unido sostiene la ilegítima presencia en el Atlántico Sur, con el objetivo de apropiarse de las riquezas que allí existen y controlar tanto el acceso a la Antártida como del pasaje bi­oceánico entre el Atlántico y el Pacífico”, sostuvieron.



“La Argentina denuncia en forma permanente que uno de los objetivos principales del Reino Unido es sostener una base militar en Malvinas, circunstancia que los países del Atlántico Sur de América Latina y África que conforman la zona de paz del Atlántico Sur han planteado como una amenaza para toda la región”, agregaron.



Y destacaron que nuestro país “ha denunciado reiteradamente que esta base viola la resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que prohíbe las acciones unilaterales en la zona en disputa, como lo es esta base militar”.