El pasado martes, Marcelo Casaretto presentó un proyecto de ley para que todos los jueces paguen el impuesto a las Ganancias y pidió que se elimine la condición de que los únicos que lo pagan son los magistrados designados desde 2017. “Es hora de eliminar este privilegio para el Poder Judicial”, anunció el diputado luego de la presentación del proyecto.



“Considero que se debe establecer el pago del impuesto a las Ganancias para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, sin ningún tipo de privilegios frente al común de los ciudadanos. Que los jueces paguen un impuesto general es meramente reconocer que ellos son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera inmunidad para compartir con el resto de los ciudadanos la carga tributaria”, escribió en su cuenta de Twitter el legislador del Frente de Todos.



“Es intolerable que los jueces no paguen Ganancias, no son la República. Eso, a esta altura, es una extorsión que debe terminar, tienen que pagar como cualquiera”, afirmó en declaraciones radiales.



El legislador indicó que, con la iniciativa, “se busca eliminar un privilegio inaceptable que tienen los jueces por sobre el conjunto de la sociedad”, y agregó: “Deben pagar los funcionarios del Poder Ejecutivo, los legisladores, como estamos pagando, y los jueces”.



Marcelo Casaretto, quien se de-sempeña como secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, recordó que “cuando en 1996 el Congreso sacó una ley que decía que tenían que pagar, y, tras una acordada de la Corte, decidieron no pagar”. Y destacó: “Ahora solo pagan los jueces que entraron después de 2017 y sobre algunas categorías, por eso presenté ayer el proyecto, y rápidamente tuvo la adhesión de unos 40 diputados, que serán cofirmantes”.

Luis Arias: “Va a ser impugnado por inconstitucional”

En diálogo con diario Hoy, el exjuez Luis Arias afirmó que el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los jueces tiene, al menos, dos lecturas: “La primera es que lo importante no es si paga o no im­puestos a las Ganancias, sino cuánto gana neto de bolsillo”.



“Por supuesto que es de toda justicia que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Siendo juez, yo había pedido en su momento a la Corte que me descuenten Ga­nancias, nunca lo hicieron. Pero creo que no hay razón alguna para que los jueces no paguen un tributo que es general para toda la población, para todos los contribuyentes. Esa es una perspectiva”, agregó.



Sin embargo, Arias planteó que la otra lectura es que “existe un principio de la intangibilidad de la remuneración de los jueces”. En sus palabras, esto quiere decir que el sueldo de un juez no puede ser disminuido, ya que es una garantía constitucional y apeló al artículo 110 de la Constitución Nacional.



“En consecuencia, si los jueces pagaran Ganancias y hubiera un detrimento en su salario, el Estado debería compensarles con una bonificación para que el salario neto no sufra desmedro. Y esto significaría algo que nadie dice: una enorme transferencia de recursos desde las provincias a la Nación”, explicó el exjuez.



El Poder Judicial Federal, según Arias, está compuesto por menos de mil personas, pero el problema son las provincias.



“La mayoría de los jueces son provinciales y si sufrieran algún detrimento en su remuneración, como consecuencia en el pago de Ganancias, las provincias deberían compensarlo. Ese impuesto a las Ganancias, que es federal, iría a las arcas nacionales y las provincias con sus recursos propios deberían compensar ese detrimento. Pero de ningún modo puede suceder que a un juez se le disminuya su salario porque inmediatamente eso va a ser impugnado por inconstitucional”, concluyó en diálogo con este multimedio.

“Cuando impulsás un nproyecto como este, están en asamblea permanente”

Diario Hoy le preguntó a Casaretto sobre la inconstitucionalidad que puedan llegar a argumentar los jueces ante la aprobación del proyecto. El diputado contestó que siempre va a ser una pelea política en función de “los privilegios que ellos detentan”.



“Si fuera inconstitucional, ¿por qué les están cobrando hoy a los jueces que entraron después de 2017? Es porque la corporación que estaba vigente al momento dijo: mientras no nos cobren a nosotros, cóbrenle a cualquiera que entre después. Si ese fue el argumento de discusión. hay que ir a la pelea de Rosenkrantz con la Asociación de Magistrados”, disparó Casaretto.



“Naturalmente que ellos no van a resignar sus privilegios. Ya se han declarado en sesión permanente todos los jueces de la Nación. O sea que cuando el Presidente (Alberto Fernández) habló en la Asamblea Legislativa de mejorar la Justicia nadie opinó, nadie tenía nada para decir, pero cuando vos impulsás un proyecto como este automáticamente se reúnen y están en asamblea permanente”, finalizó el diputado nacional.