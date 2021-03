El Frente de Todos se despegó del massista Agustín Celi

Luego de más de un año de difícil convivencia en el Concejo Deliberante de Berisso, el bloque del Frente de Todos (FdT) decidió formalizar el distanciamiento con el concejal massista Agustín Celi, con quien formalmente integraban un interbloque pero en la práctica se hallaban con frecuencia en veredas opuestas. Celi hizo público su disgusto en una nota en que acusa al bloque oficialista de “falsedad y agravio” al asociarlo con el macrismo.



Ocurre que los concejales del FdT, en una nota elevada a la presidenta del cuerpo, Vanesa Queyffer (ella misma integrante de ese partido), expresaron que la rama local del Frente Renovador (FR), representada por Celi en el Concejo, “administrativamente dice formar un interbloque” con el oficialismo “pero en la acción real de sus políticas realiza acuerdos con el bloque Juntos por el Cambio” (JxC), y por eso manifestaron que el FR “no conforma un interbloque” con el PJ-Frente de Todos.



Celi respondió con una nota pública en la que afirma que la “artera acusación” de sus pares “tiene el propósito de desnaturalizar las verdades que el Frente Renovador sostiene y ocultar los verdaderos acuerdos que tejen en las sombras algunos concejales acusadores, y no precisamente para beneficiar al vecino”.



En su nota, Celi enumera algunos fuertes disensos que mantuvo con el FdT en el Concejo a lo largo de 2020. Pero, en diálogo con diario Hoy, dijo que de ninguna manera eso significa que trabaje en conjunto con el bloque macrista del JxC. “Nuestra posición es clara: somos parte del Frente de Todos, somos crea­dores del Frente de Todos. Es el rol que cumplió el Frente Renovador a nivel nacional, provincial y municipal. No hay nadie que sea dueño del Frente de Todos”, subrayó.



Queyffer, por su parte, dijo a este multimedio que el FR rompió el bloque del FdT “al día siguiente de haber asumido; ¿qué disidencias podía haber en ese momento, si todavía no habíamos comenzado a gobernar?” Para la presidenta del Concejo, Celi “marcó agenda junto con la oposición” desde el principio de su labor como concejal.