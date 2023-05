La interna del PRO no da tregua

Hace tiempo que el PRO de la provincia de Buenos Aires intenta y no consigue llegar a un acuerdo sobre cómo se ordenarán las listas hacia las PASO. No solo había discusión sobre los candidatos a gobernadores, aspecto que Larreta y Bullrich consideraron ordenar, sino sobre cuánta competencia aceptarán en los distritos que gobiernan, cómo se asociarán las listas municipales a las provinciales y nacionales, entre otros problemas.

La decisión de no llevar un candidato único del PRO, sino dos en la provincia de Buenos Aires –Diego Santilli por Larreta y Néstor Grindetti por Bullrich–, complicó aún más el escenario. Los intendentes comenzaron a preguntarse si van a tener que optar por uno de los dos y qué ocurrirá si esa división de votos favorece a una alternativa. También quisieron saber cómo se van a integrar las listas legislativas si compite más de una en un municipio.

Ante dichas inquietudes, los principales referentes del PRO en la provincia de Buenos Aires se reunieron el lunes, decidieron que la senadora provincial Daniela Reich será la presidenta del partido en ese distrito, en reemplazo definitivo de Jorge Macri, y ratificaron que habrá “reglas claras de juego interno” entre los dos precandidatos a gobernador, el intendente de Lanús en licencia, Néstor Grindetti, y el diputado Diego Santilli. Sin embargo, la situación aún no está clara.

Luego de que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acordaran que cada uno presentara un candidato a gobernador bonaerense, hacia abajo en el armado provincial se vino una avalancha de reclamos y problemas por parte de los intendentes PRO. Exigen poder “colgarse” de ambas boletas, algo que los precandidatos presidenciales les vienen negando.

Es por eso que la mesa bonaerense de la alianza se reunió para intentar destrabar esta discusión, pero no llegaron a ningún acuerdo. Tampoco pudieron consensuar cómo se integrarán las listas legislativas, en caso de que se presente más de una, por lo que hay intentos de organizar un nuevo encuentro virtual con Larreta y Bullrich para destrabar la situación.

Diversos intendentes volvieron a plantear su posición de que debe haber un esquema “en V”, esto es, que cada candidato a intendente pueda llevar alternativamente arri­ba la boleta de Larreta-Santilli o de Bullrich-Grindetti para sumar votos al distrito.

En la reunión, los representantes nacionales se negaron a la posibilidad de aceptar que los intendentes compartan candidatos de los dos ­sectores, e insistieron con un esquema “en I”, es decir que cada candidato a presidente lleve su postulante a gobernador y a intendentes en cada distrito. Se compite en todos los niveles, aunque no queda claro qué ocurre en los distritos de candidato único.

Por ahora, las discusiones están lejos de un final y la lista de unidad para los cargos legislativos que ­proponen algunos sectores de ­Juntos por el Cambio está cada vez más lejos.

La interna debilita a Juntos por el Cambio

Días antes de la reunión, algunos funcionarios se expresaron con fuertes mensajes hacia sus “compañeros” de coalición, con los que claramente existen profundas diferencias. Uno de ellos fue Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, quien dejó en claro que “la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta jode a Juntos por el Cambio y nos debilita como espacio”.

Por su parte, el senador Joaquín de la Torre, quien se encontraba en la lista de Bullrich como posible precandidato a gobernador antes de la designación de Grindetti, salió a criticar duramente al jefe de Gobierno por su gestión en la Ciudad, a quien se refirió como el “inspector de veredas”. Además, le exigió que retire su precandidatura presidencial y apoye la de su rival: “Que Larreta se baje y se deje de joder”, dijo.

“No quiere ser presidente, sino que quiere ser inspector de veredas. También estaba preocupado por la seguridad en San Miguel. Le digo que acá la Policía no mata a pibitos como en la Ciudad de Buenos Aires, donde mataron al pibito de Barracas Central”, arremetió duramente el senador contra Larreta, y apoyó la fórmula Bullrich-Grindetti.

Pero el jefe de Gobierno porteño, quien en varias oportunidades advirtió que no entraría en las peleas internas, no tardó en responder y afirmó: “Mi eje es el hacer, resolver problemas. No creo en la Argentina de las peleas, y mucho menos en las peleas con dirigentes de nuestro propio espacio político”.

“Cuando las cosas no funcionan, hay dos maneras de reaccionar: escondemos el problema o los asumimos. Lo pateamos para adelante o lo resolvemos. Nos ponemos a gritar y señalar culpables o nos hacemos cargo de las cosas. Esto es quejarse o trabajar, y nosotros siempre elegimos hacernos cargo”, puntualizó Larreta, en respuesta a los dichos de De la Torre.

En tanto, el precandidato a gobernador bonaerense del PRO Néstor Grindetti continuó calentando la interna del macrismo en la Provincia diferenciándose claramente de su contendiente Diego ­Santilli. Dijo que tiene con él ­“diferencias profundas” y le dedicó una chicana que pone en tela de ­juicio su territorialidad: “Yo pongo sobre la mesa mis antecedentes de bonaerense”, algo que el porteño Santilli no puede exhibir en buena medida.

“Tengo diferencias profundas en cuestiones tácticas con Santilli y con Horacio (Rodríguez Larreta), pero no de valores”, subrayó el elegido de Patricia Bullrich.

Asimismo, criticó el posible desdoblamiento electoral bonaerense. “No me gusta nada el desdoblamiento, cambiar el reglamento a la mitad del partido me parece de mal gusto”, lanzó Grindetti.