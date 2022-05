La Legislatura bonaerense sanó sus heridas y cerró una semana caliente

Tardó casi dos meses y medio, pero finalmente la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires resolvió las presidencias de las comisiones que tendrán a cargo el estudio de los proyectos que más tarde serán votados en el recinto de las sillas azules. Esto destrabó la situación, permitiendo el normal funcionamiento de ambas Cámaras.

El tema no era menor, ya que no tener determinadas las autoridades de las comisiones generaba un estancamiento en la actividad legislativa o, en el mejor de los casos, obligaba al tratamiento de las iniciativas “sobre tablas”, es decir, a discutirlo directamente en el recinto de avenida 53 sin que existiera un estudio previo de lo que luego se votaría.

Las designaciones estuvieron frenadas porque, para el reparto de autoridades, no había un acuerdo interno en el Frente de Todos. Las grietas en el oficialismo estancaban el funcionamiento de la Cámara y empantanaban el tratamiento de todos los proyectos, incluso los que el Ejecutivo buscaba que sean aprobados.

Una novela que mantuvo en vilo a los integrantes del Frente de Todos (sobre todo a los de la Quinta Sección) encontró su final anunciado, ya que la Comisión de Ambiente, que inicialmente estaba designada para la marplatense Débora Indarte, finalmente quedó en manos de Micaela Olivetto, confirmando los cortocircuitos entre la esposa de Rodolfo Iriart (quien se enteró por los medios que ya no presidía la comisión) y el Ejecutivo bonaerense.

Con todos los vaivenes, el edificio que alberga los dos hemiciclos donde se generan las leyes tuvo una sesión doble durante la semana, en la que la polémica se instaló en primer lugar sobre la Cámara Baja.

Durante un acalorado debate sobre la adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal, Guillermo Castello, diputado por la Sexta Sección Electoral (que en el período 2015-2019 representó a la Quinta Sección), se colocó un antifaz durante su alocución, en la que dijo: “En vez de seguir gastando plata en tapabocas, le propongo al gobernador que compre antifaces para los demás, pero no para Avanza Libertad, que no los necesita, porque no vamos a votar ningún aumento de impuestos”.

Los legisladores que lo siguieron en el uso de la palabra le recordaron que durante el gobierno de María Eugenia Vidal él era parte de ese oficialismo y que ahora ocupa un lugar en la Cámara representando a una sección electoral en la que no vive y de la que no es oriundo. No obstante, la parte más caliente de esos retruques tuvo como protagonista a la oriunda de Ensenada, Susana Haydée

González, quien le espetó: “Si la gente pidiera show, yo vendría con una pluma y un conchero, pero no es así. Este proyecto busca el crecimiento, así que terminemos con el show y hagamos cosas importantes, que es lo que necesita la ciudadanía”.

Con un clima caldeado, el gobierno provincial logró dejar de lado sus fisuras internas para promover en las Cámaras el funcionamiento que necesita para empezar la segunda parte de su plan de gobierno de cara al 2023.

Así quedaron las comisiones

Entonces, con la firma del presidente de la Cámara haciendo oficial las designaciones, el listado de las titularidades quedó de la siguiente forma: Asuntos Constitucionales, Susana González; Presupuesto e Impuestos, Juan Pablo De Jesús; Legislación General, Rubén Eslaiman; Salud Pública, Roxana Lopéz; Educación, Fernanda Díaz; Ciencia y Técnica, Julieta Quintero; Trabajo, Soledad Alonso; Asuntos Municipales, Mariano

Cascallares; Previsión y Seguridad Social, Fabio Britos; Políticas Sociales, Mariana Larroque; Derechos Humanos, Juan Malpeli; Obras Públicas, José Rossi; Servicios Públicos, Juan Archanco; Derechos de Usuario y el Consumidor, Daniel Lipovetzky; Industria, Vanesa Zuccari; Energía y Combustibles, María Bevilacqua; Niñez, Adolescencia y Familia, Lucía Iañez; Asuntos Agrarios,

Walter Abarca; Intereses Marítimos, Natalia Sánchez Jauregui; Asuntos del Conurbano, Nazarena Mesias; Asuntos Regionales y del Interior, Emiliano Balbín; Asuntos Culturales, Viviana Dirolli; Comercio Exterior, Ismael Passaglia; Transporte, Sergio Domínguez Yelpo; Deportes, Nicolás Russo; Tierras y Organización Territorial, Patricia Cubría; Seguridad, Carlos Puglelli; Prevención de las Adicciones, María Ricchini; Asuntos Cooperativos y Vivienda, Fernanda Antonijevic; Producción y Comercio Interior, Juan Carrara; Reforma Política, Noelia Ruiz; Asuntos de las Personas con Discapacidad, Melisa Greco; Mercosur, Abigail Gómez; Juventud, Berenice Latorre; Igualdad de Oportunidades, Anahí Bilbao; Colegios Profesionales, Maite Alvado; Relaciones Parlamentarias, Anastasia Peralta Ramos; Género y Diversidad, Alejandra Lordén; Comunicación, Adrián Grana; Adultos Mayores, María Eugenia Brizzi; Mujer, Valeria Arata; Clubes y Asociaciones Civiles, Luciana Padulo; Turismo, Enrique Dichiara; Libertad de Expresión, Mauricio Vivani; Ambiente, Micaela Olivetto; y Recursos Naturales, Paula Bustos.