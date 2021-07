La Legislatura, entre consensos y desacuerdos

La sesión del Senado bonaerense dejó proyectos importantes para la Provincia. Como adelantó en la edición de ayer diario Hoy, uno de ellos fue la gratuidad del transporte para el personal de salud mediante su incorporación al “pase libre multimodal”.



Además, los legisladores dieron el visto bueno a la ley de Identidad y la expropiación de terrenos para la construcción de alcaidías, entre otros proyectos.



Sin embargo, la jornada se vio opacada por un titular de un medio nacional que aseguró que se “rechazó tratar la compra de vacunas para menores con discapacidades”.



Ante esta afirmación, el bloque del Frente de Todos se vio obligado a aclarar que la vacunación a niños y adolescentes menores de 18 años se tratará en comisiones el próximo 8 de julio, y no sobre tablas, sin intervención de especialistas, que es a lo que apuntó Juntos por el Cambio durante la sesión.



El presidente del bloque oficialista, Gervasio Bozzano, en declaraciones a este multimedio, aseguró que esto “fue una operación periodística”.



“Entendemos que es necesario que se apruebe antes en las comisiones, no solo para que surja del debate entre los senadores y las senadoras, sino también para escuchar la palabra de los invitados y los expertos en la materia”, declaró Bozzano.



“Nosotros lo que dijimos es que nos parecía un tema demasiado importante y sensible como para aprobarlo sin discusión”, agregó el legislador.

“Una postura mezquina y especuladora”



Bozzano definió el rol de la oposición dentro de la Legislatura bonaerense como “una postura mezquina y especuladora”.

“Evidentemente, están pensando más en el cierre de listas y en las elecciones que en el pueblo bonaerense”, afirmó.



Si bien existen proyectos que lograron consenso entre ambas partes (como la gratuidad del transporte para el personal de salud y otras cuestiones centrales de la pandemia), en otros casos, según el presidente del bloque oficialista, “adoptan posiciones poco responsables, ayer se vio claramente”.



“De nuestra parte, siempre estuvimos dispuestos a acordar y a trabajar en conjunto”, concluyó.

El reconocimiento al personal de salud



Con respecto al trabajo del ­personal de salud, el legislador ­destacó su labor y tomó el proyecto de gratuidad del transporte como “un gran avance, una ampliación de derechos y una medida que genera inclusión”.



“Cualquier tipo de reconocimiento es poco ante la tarea titánica que están llevando a cabo”, aseguró Bozzano. Finalmente, el senador provincial declaró que el compromiso del gobierno bonaerense “es con el pueblo trabajador, que nos votó para dejar atrás los cuatro años catastróficos de Macri y Vidal”.