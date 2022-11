La ministra de Ambiente bonaerense se pronunció a favor de la Ley de Humedales

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó de la reunión conjunta de humedales que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación y, durante su exposición, manifestó el apoyo del gobierno de Axel Kicillof para el impulso de la Ley.

Al respecto, la ministra expresó: “Desde la Provincia bancamos esta Ley de Humedales porque es una herramienta de política pública para la gestión, porque de eso se trata, de transformar las realidades a partir de las políticas públicas”.

“Hoy no hay regulación sobre los humedales y las que peor sufren las consecuencias de todo este avasallamiento son las comunidades más vulnerables. No es el ambiente y la gente, es el ambiente con la gente adentro”, enfatizó la ministra. “Incorporar los humedales a la planificación productiva y el ordenamiento territorial es más barato y razonable que invertir en infraestructura para afrontar, por ejemplo, la crisis hídrica y ambiental, o las obras hidráulicas para que los barrios populares no se inunden”, sostuvo.

En esa línea agregó: “Necesitamos esta herramienta para la gestión en nuestros territorios, pero también la necesitamos para crear y generar conciencia respecto de la importancia del cuidado de los bienes comunes naturales y no vivir un retroceso desconociendo los procesos históricos”.

Y en ese punto, la ministra expresó preocupación por situaciones de explotación de los bienes comunes naturales que se dan en la actualidad y asemejan prácticas colonialistas. “Ese es un error que no podemos cometer”, añadió.