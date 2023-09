La mirada de la política a 47 años de La Noche de los Lápices

El 16 de septiembre de 1976, estudiantes secundarios del Colegio Normal 3 de La Plata fueron secuestrados en el marco de un operativo de represión ilegal que se conocería como La Noche de los Lápices. Por esto, cada 16 de septiembre, desde el 2006, se conmemora el suceso.

Funcionarios y dirigentes políticos recordaron ayer la lucha por “una Patria más justa y libre” y llamaron a seguir construyendo “memoria activa para contrarrestar los fantasmas del negacionismo”.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi manifestó que “a 47 años de La Noche de los Lápices, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos; hay quienes niegan y también quienes reivindican el período más infame de nuestra historia, hoy, más que nunca, defendamos la democracia contra todo intento de ponerla en duda”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, escribió: “A 47 años de la oscura Noche de los Lápices, recordamos a los jóvenes que lucharon por una Patria más justa y libre”.

Por su parte, el Partido Justicialista expresó que “en un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, uno de los episodios más oscuros de la sangrienta Dictadura cívico-militar, sigamos construyendo memoria activa para contrarrestar los fantasmas del negacionismo”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, escribió en sus redes: “Recordamos a las y los jóvenes detenidos-desaparecidos que con convicción y compromiso lucharon por una educación justa e igualitaria. Con su ejemplo, levantamos las banderas de la memoria, verdad y justicia. Nunca Más”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recordó: “Se cumplen 47 años de la Noche de los Lápices. En septiembre de 1976, en La Plata, la Policía secuestró a un grupo de diez estudiantes secundarios que militaban, participaban y se organizaban por ideales de justicia, igualdad y solidaridad”.

“El golpe de estado de 1976 marcó el cierre de toda posibilidad de acción política legal e inauguró el proceso represivo más intenso que haya vivido la Argentina, signado por la práctica sistemática del secuestro y la desaparición de personas”, refirió el funcionario.

Por su parte, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, recordó que “solo sobrevivieron cuatro” de los diez estudiantes que “hace 47 años la Dictadura secuestró y torturó”.