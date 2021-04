La Municipalidad amplió la denuncia contra los cooperativistas “rebeldes”

La Municipalidad de La Plata amplió la denuncia sobre integrantes de la cooperativa Dignidad Confluencia por “entorpecimiento del transporte terrestre” y cuestiona con “notable preocupación que la conducta ilícita de los denunciados, lejos de detenerse, continúa en franco aumento, y en caso de que la jurisdicción penal no ponga cese al accionar antijurídico harto denunciado por el Municipio, resulta probable que esas conductas ilícitas no solo se propaguen en forma desmesurada, sino también se agraven de manera peligrosa”.



En el escrito la Comuna le solicita a través de la fiscalía al juez de la causa, Agustín Crispó, que ordene las medidas necesarias para que las fuerzas de seguridad correspondientes hagan cesar en forma inmediata el estado antijurídico producto de los hechos que se denuncian, y con ello se restablezca el orden y la paz, y se protejan los derechos constitucionales de la comunidad para circular y transitar libremente”.



Cabe señalar que ya hace más de una semana que los trabajadores enrolados en esta cooperativa llevan adelante un acampe y corte de calle en la zona aledaña al Palacio Municipal, en 12 entre 51 y 53, planteando su oposición al inicio del pase voluntario a planta temporaria de los cooperativistas que prestan servicio a la Comuna.



Como bien se adelantó en este multimedio, desde el Movimiento Dignidad aseguran que las condiciones no son las adecuadas para el pase de los cooperativistas y denuncian que la decisión municipal abre la puerta a posibles despidos. En virtud de esto, llevan ­adelante una protesta en la que utilizaron contenedores de basura para bloquear las calles y se quemaron neumáticos.



El intendente Julio Garro aseguró que, “del 100% de los cooperativistas que invitamos a que pasen, pasaron el 97%. No pasaron los que son rehenes de los punteros políticos; esos no pasaron porque el puntero político claramente pierde su negocio porque evidentemente había gente que trabajaba y que algún vivo les pedía plata”.



“Este es el problema que ­es­tamos viendo en la Municipalidad, es el problema de terminar con una mafia que extorsiona a costa de los laburantes que trabajan para nuestra ciudad. Ante esa posición, y con un corte de esa magnitud en la puerta de la Municipalidad, no solo no me siento a dialogar, sino que no voy a dar un paso en falso con esta gente”, aseveró el jefe comunal.



Por último, se indicó además en el planteo legal que “se presenta material fílmico que da cuenta de los hechos mencionados, así como también declaraciones testimoniales de varios integrantes de la Secretaría de Seguridad local “a efectos de que deponga sobre la comisión de los hechos ilícitos que por el presente denuncio”.

La fiscalía pidió informes a la Comuna



La fiscal Virginia Bravo, que interviene en la causa que iniciaron desde la cooperativa Dignidad por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” contra el intendente Julio Garro, le solicitó a la Secretaría Legal y Técnica que informe las medidas adoptadas en relación al pase a planta temporal de integrantes de cooperativas, acompañado de la instrumentación legal correspondiente.



El referente del movimiento, Javier Burelli, le dijo a diario Hoy: “Declaré el día domingo y amplié la denuncia, por lo cual después la fiscal pidió estos requerimientos. En cuanto a la denuncia de Garro, nuestros cortes son parciales y no son ininterrumpidos, sino que son intermitentes. Lo cierto es que si Garro nos hubiera recibido durante alguno de todos estos días, no hubieran existido, pero no lo hace”.