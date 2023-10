La oposición admitió la derrota

Los candidatos a presidente opositores que no lograron ingresar a la segunda vuelta reconocieron la derrota con discursos plagados de cuestionamientos a los vencedores, arengas a los propios y autocríticas sobre la performance electoral.

La primera en hacerlo fue la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien culminó en el tercer puesto con el 23,85% de los votos. Minutos después de las 22:20 horas —con más del 90% de las mesas escrutadas— subió al escenario del búnker ubicado en Parque Norte y reconoció la derrota. “Esta noche, donde no logramos los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. Una causa que va más allá de un momento electoral y de la derrota, que hoy aceptamos”, señaló desde las tablas rodeada por su compañero de fórmula Luis Petri. También la acompañaron algunos referentes del espacio como el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, entre otros.

Con tono emotivo, Bullrich volcó gran parte de su discurso a los propios con vistas al futuro de la coalición opositora compuesta por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y un ala del liberalismo, que podría correr peligro de disolución tras el duro revés electoral.

“Tenemos la profunda convicción de los valores que llevamos dentro, que tienen que ver con la República, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Es un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”, arengó en medio de un clima tenso. En el mismo sentido, agregó que “hoy esos valores se han quedado dormidos”, pero que “los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha”.

“Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca. Y creo que nadie de Juntos por el Cambio lo va a hacer. Vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que quizás en el corto plazo vuelvan”, continuó con voz entrecortada. Y cerró: “Estamos convencidos que va a haber una compresión. Seguro que vamos a tener otra oportunidad. Hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en estos valores y en este camino”.

Schiaretti: “Quien gobierne tendrá que ser federal”

El candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, se pronunció casi en paralelo a Bullrich y celebró que el espacio “federalizó” la discusión electoral. “Expresamos el federalismo en un país que no es federal y que a partir de nuestra irrupción tendrá que tomar la agenda federal, sea quien sea el que gobierne”, manifestó junto a su compañero de fórmula Florencio Randazzo, tras reconocer la derrota.

Sin dar pistas respecto de dónde volcará su voto en noviembre, el cordobés celebró el crecimiento de la representación en el Congreso de la Nación donde su espacio legislará “junto a otras fuerzas, planteando la agenda federal, planteando la defensa del interior, planteando la necesidad del trabajo y la producción”.

Bregman: “Fue una elección muy difícil”

La representante del Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, reconoció que “fue una elección muy difícil y muy compleja donde primó un voto contra esa derecha que negó los 30.000 desaparecidos, privatizar todo y romper los derechos”. No obstante, insistió, la coalición de izquierda “hizo una muy buena elección”, tras cosechar el 2,67% de los votos al reunir casi 700.000 adhesiones.

Ahora, la izquierda realizará una asamblea para determinar qué postura tomarán de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre. En principio, el candidato a vicepresidente Nicolás del Caño llamó a votar “en blanco o nulo” tal como hicieron en 2015 y 2019, aunque otros sectores no descartaron volcar el sufragio a Sergio Massa.