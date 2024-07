La oposición dialoguista le marca la cancha al Gobierno tras la Ley Bases

Luego de la aprobación de la Ley Bases, tras seis meses de debate y modificaciones, el diputado de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto envió un mensaje al Presidente Javier Milei de cara al inicio del segundo semestre de la administración liberal, donde el mandatario tendrá allanado el terreno para avanzar con nuevas reformas tras la aprobación del megaproyecto en el Congreso.

“Espero que el Gobierno se ponga a gestionar y fundamentalmente trate de recuperar la economía porque hay gente que está sufriendo mucho”, señaló el histórico legislador en declaraciones a la prensa, y sumó: “Hay que recuperar cierto nivel de estabilización y fundamentalmente el salario porque todo aumenta: remedios, alimentos, la nafta, pero hay una depreciación del poder adquisitivo de la gente muy grande”.

En la misma línea, Pichetto amplió: “La gente votó al Presidente para que la saque de la crisis económica, no para que quiera ser un líder mundial; para mejorar en la vida y tener una economía más sólida, trabajo privado, para ese cambio lo votó. Esa es la esperanza que la sociedad quiere”.

Por su parte, le reclamó al oficialismo trabajar en proyectos de leyes más chicos y temáticos, en lugar de enviar al Congreso megapaquetes, a los que calificó de “pavadas” que entorpecen el debate parlamentario, y cuestionó la representatividad de la Cámara de Senadores.

“Hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más chicas, sobre cada tema una ley. Algo que sea razonable, no vengan de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo (el asesor Federico) Sturzenegger, no volver con una pavada de estas porque no se avanzaría”, sostuvo al respecto.

Asimismo, agregó: “No tengo nada con Sturzenegger, me parece que la experiencia de estas leyes ómnibus que pretenden ser institucionales traen aparejado un fuerte estrés institucional en términos del debate porque aborda además distintos temas, muchos de ellos totalmente distintos que no permiten un desarrollo de la discusión parlamentaria rápida, eficaz, que dé respuesta al Gobierno con mayor celeridad”.