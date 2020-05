La palabra del intendente y del jefe de Gabinete provincial

Tras el tedeum realizado en La Plata, el intendente Julio Garro habló con diario Hoy y afirmó que fue “un 25 diferente, un día totalmente distinto a los demás, con un problema que nos atraviesa hace más de dos meses y medio”, y reflexionó que “ojalá la pandemia nos deje enseñanzas”.

En el plano político, señaló que “si hoy somos capaces de sentarnos en una misma mesa a trabajar, a buscar soluciones concretas para la gente, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando no hay una pandemia? Estas cosas nos tienen que servir para valorar, al ser humano, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a ser solidario con el otro, no en la pandemia sino las 24 horas del día del año”.

Sobre su relación con el jefe de Gabinete provincial, Garro señaló que en el tedeum conversó con él “sobre lo que significa el comercio de cercanía, la importancia que tiene”, y que aprovechando que “hoy muchos comercios en la ciudad de La Plata y centros comerciales están abiertos, como la gastronomía (…) le ofrecí al jefe de Gabinete animarnos a, paulatinamente, ir abriendo esas persianas, sin hacer locuras y viendo los comportamientos de la ciudadanía”.

Carlos Blanco

El jefe de Gabinete provincial, Carlos Blanco, estuvo presente en el tedeum platense en representación del gobernador. En diálogo con este multimedio, Blanco afirmó que si bien “toca celebrar el Día de la Patria en una situación extraordinaria, no querida ni deseada por nadie”, el arzobispo platense, Tucho Fernández “fue muy claro, un mensaje muy universal, que aplica a cualquier persona, sea de la religión que sea, Nos vamos muy contentos, con una buena caricia al espíritu”.

Sobre su relación con Julio Garro, el jefe de Gabinete afirmó que “tanto con Julio como con los otros 134 intendentes de los municipios de la Provincia estamos en contacto permanente, trabajando no solo la cuestión industrial, sino también la cuestión sanitaria”.

En ese sentido aclaró que “hay muchos comercios de La Plata que ya están abiertos, los que están permitidos por el Gobierno nacional, y aquellos que estamos habilitando”, pero que “no vamos a avanzar en la apertura de los negocios que están concentrados sobre las zonas comerciales, por recomendación de los epidemiólogos y de los sanitaristas. Habrá que ver cómo se sigue desarrollando la pandemia”.