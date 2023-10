La Plata, dos ganadores y un sillón

El actual intendente de La Plata, Julio Garro, precisó que “estamos en una elección que marca 856 votos de diferencia, pero todavía faltan cargar 44 urnas, que representan a más de 12.000 personas que fueron a votar”.

En ese sentido, el jefe comunal ratificó que “en el escrutinio que nosotros hacemos, estamos arriba por más de 1400 votos” y aseguró: “Que no les queda ninguna duda que el miércoles esta elección la vamos a ganar”.

Escrutado el 97,56%, la diferencia que muestran hasta el momento los resultados oficiales entre Alak y Garro es de 856 votos.

En ese marco, aseveraron que restan abrirse 44 urnas, lo que representa más de 12.500 votos.

En ese sentido, cerca de una quincena de las urnas corresponden al casco urbano y otras tantas a zona norte, en lugares donde Garro se impuso en las PASO. Además, existen casi 1.000 votos recurridos que deberán discutirse.

De acuerdo a los cómputos internos de JxC La Plata, habiendo escrutado el 99,5% de las mesas, Garro se impuso por 1.426 votos ante el candidato de UxP.

Sin embargo, afirmó que “por nuestro centro de cómputos, escrutado el 99,4% estamos ganando por 1.700 votos. El cómputo provisorio del correo ha llegado al 92%”.

Cabe mencionar también que en La Plata, Unión por la Patria fue el partido más votado con el 39.90% de los votos, en tanto, que Juntos por el Cambio logró el 30,14%. Javier Milei (LLA), fue tercero en la ciudad de las diagonales con el 22.69% de los votos y Miriam Bregman obtuvo el 3.91%.

Lo que viene para Garro

Julio Garro plantea además de la continuidad de las obras hidráulicas , hacer hincapié en la seguridad: “A lo largo de estos años sentamos las bases de una ciudad distinta. Cuando asumimos el gobierno, la ciudad no tenía nada de lo que hoy tenemos. No estaban las obras hidráulicas, ni el SAME, ni las luces LED. Hoy esas cosas que damos por naturalizadas existen. Y nos cambiaron la vida. Por eso ahora vamos a trabajar en lo que falta y a empezar a planificar esa ciudad que soñamos”.

En ese marco propuso crear el Instituto Universitario de Formación Policial para formar a la Fuerza y que “esté lista para protegernos” con más de 100 profesores y directivos especializados.

La carrera será de dos años y contará con entrenamiento teórico y práctico. Los cadetes egresarán con el título de Técnico Superior en Seguridad Pública como Oficiales de Policía.

Tendrán a disposición taser y otras armas complementarias. Además contarán con autos, camionetas y motos (incluso blindados y aquellos recuperados por la municipalidad en los operativos de control vehicular). Al ser una policía especializada en proximidad, vamos a aplicar el programa de respuesta inmediata Ojos en Alerta.

Alak y el plan 2030

Entre las necesidades de los platenses que recoge el plan figuran la creación de centros municipales de primera infancia, un centro oncológico y diez centros integrales de salud, el desarrollo de corredores seguros para niños y adolescentes y de un centro tecnológico y de monitoreo para crear el mapa del delito de la ciudad.

“Vamos a conectar el puerto La Plata con el Canal Magdalena, para que sea un centro del comercio internacional y dinamice el desarrollo de La Plata y la región, y a construir nuevos accesos para conectar el puerto con la provincia, la Argentina y el Mercosur” destacó Alak en materia de infraestructura y conectividad.

En ese mismo plano, agregó que destacó “la autopista del oeste que unirá la ruta 2 con el casco urbano en ocho minutos; el segundo anillo de circunvalación con la construcción de las avenidas 155, 90 y la calle 128, que junto a la avenida 520, vincularán el Mercado Regional, los parques industriales I y II, el cinturón frutihortícola, el Aeropuerto, el Astillero Río Santiago, el Polo Petroquímico, la Zona Franca y el Centro Energético Y-TEC que potenciará el uso del litio. Este anillo vinculará también la Autopista La Plata-Buenos Aires con la ruta 2, a través de la Avenida 520, y el puerto con la ruta 6, a través de la avenida 90”.

