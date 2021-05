La Provincia busca el próximo hito en la campaña de vacunación

El mandatario bonaerense Axel Kicillof destacó el rol estatal en la campaña de vacunación y declaró que las 3,2 millones de vacunas “muestran un Estado que se toma las cosas en serio”. También resaltó que “no ha habido un solo día” en el cual se haya parado el operativo de inmunización en el territorio de la Provincia. Según el gobernador, se han vacunado hasta 100.000 bonaerenses por día.



Kicillof también adelantó que las autoridades sanitarias ya están en busca de llegar al segundo hito de este proceso: vacunar a todos los mayores de 60 y a los mayores de 40 con comorbilidades. Hace unas semanas la Provincia ya había llegado al primer logro de la campaña, que era inmunizar a 3.000.000 de bonaerenses, en los cuales se incluye al 100% de los trabajadores de la salud, los mayores de 70 años, el 30% del plantel de ­seguridad y el 50% del sector de la educación.



El gobernador resaltó la “intensidad de un sector de la oposición tan destructivo y salvaje, que logró al principio que se desconfiara de la vacuna”. En una entrevista exclusiva con diario Hoy, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, había asegurado que tuvieron que realizar un trabajo de concientización muy fuerte para que existiera confianza en la vacuna contra el coronavirus.

“Los mismos que habían generado temor por la vacuna generaron ansiedad” por la demora en la llegada de las mismas, agregó Kicillof.



En cuanto al operativo, el gobernador también resaltó que se recibió a personas que tenían domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hay 75.000 personas con domicilio en Ciudad que fueron vacunas en Provincia”, contó.



“Estoy absolutamente satisfecho de que pudimos recibir a gente de la Capital”, remarcó Kicillof, pero agregó que “no hay que conformarse con que alcancen los respiradores”, sino también “que bajen los contagios”.



“Algunos lo único que miran es si se desborda o no el sistema sanitario”, dijo el funcionario, que explicó que lo mejor es “evitar la circulación, porque lamentablemente no hay otra medida”.



El mandatario provincial se refirió también a las medidas tomadas en el marco de la segunda ola de Covid-19 y habló de sus conversaciones con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre las restricciones en Europa: “Me mandaba Alberto fotos de países europeos, y no vuela una mosca”. Al respecto, marcó: “Estamos aplicando las medidas que se aplican en todo el mundo cuando suben los contagios”.

El caso de Almeyda



Kicillof también habló sobre el caso de Matías Almeyda, el exfutbolista argentino que intentó comprar dosis de vacunas en Estados Unidos para donar a la localidad de Azul, luego de que su padre muriera por coronavirus.



“Hablé con Almeyda y me pasó el contacto de la persona que dijo que tenía la posibilidad de acercar las vacunas. Lo que quiere es ­colaborar”, destacó el Kicillof, y aseveró que le pareció “un gesto muy valorable”.