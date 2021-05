La Provincia multó a empresas de agrotóxicos por 783 millones de pesos

El gobernador nos pidió que cuidemos el ambiente y la salud de los bonaerenses” indicó Juan Brardinelli, titular del Organismo Provincial para el De-sarrollo Sostenible (OPDS) en diálogo con diario Hoy, al ser consultado sobre la multa que se aplicó a CampoLimpio, la recolectora que las grandes empresas de agrotóxicos formaron para recuperar los envases de sus productos. En ese marco, el funcionario recibió a este multimedio en su despacho para explicar los alcances de estas conductas tipificadas en una legislación nacional que el organismo hace cumplir en territorio bonaerense.

—¿Qué son los fitosanitarios?



—Los fitosanitarios incluyen a todos los productos químicos que se utilizan en el agro para trabajar las plagas, desmalezar; los herbicidas que se usan para limpiar y desmalezar el campo, para hacer el cultivo que a uno le interesa. El herbicida más usado en la provincia de Buenos Aires es el glifosato, que se utiliza para eliminar todas las malezas salvo la soja.

Estos fitosanitarios se comercializan en bidones plásticos que deben ser recuperados por las empresas que los venden, no pueden quedar desperdigados por el campo porque contienen una alta concentración del fitosanitario y de esta forma se constituyen en un residuo peligroso.

—¿Cuáles son las empresas multadas?



—Las empresas multadas son los principales laboratorios que producen este tipo de fitosanitarios que están nucleadas en un sistema de recolección privado que se llama CampoLimpio. Las multas que se les aplicaron fueron en función de lo que marca la ley vigente que son 1.000 sueldos básicos y en este caso nosotros aplicamos el 40%, es decir un máximo de 400 sueldos a la empresa que más envases volcó al mercado. A partir de allí se hizo una proporción y se fue multando de manera regresiva.

—¿A qué monto llega el total de las multas?



—Las multas suman en total 783 millones de pesos, que es una de las mayores multas que se han aplicado en el país en términos ambientales. Fueron notificadas la semana pasada y hay algunas empresas que en función de su volumen fueron apercibidas. Estamos multando por la campaña realizada en 2019, que no se recolectó en 2020. En 2019 se vendieron 13 millones de envases y se recuperó solo el 8%, lo que nos preocupa porque la diferencia es abrumadora. Esperemos que esto sea un punto de inflexión y las empresas los recuperen para evitar un daño no solo al ambiente de los bonaerenses, sino al de todos, porque el ambiente no distingue fronteras y el daño a la salud que se produce, en un momento en el que se está cuidando la salud de todos, es muy grave.

—¿Qué tipo de contaminación provocan estos residuos?



—Hay diferentes tipos de contaminaciones. Cuando uno incinera estos envases, largan un montón de toxinas al aire que terminan siendo respiradas por las personas que trabajan en el campo, porque no están diseñados para ser quemados. En los ríos producen contaminación mecánica, que es la impermeabilización de los suelos, porque no dejan respirar los suelos de los cuerpos de agua, o los animales que terminan por comerse los plásticos y terminan envenenados. Otras veces son enterrados y eso también produce contaminación.

—¿Qué dicen desde las empresas multadas?



—Nosotros durante todo el año pasado tuvimos conversaciones con la Asociación CampoLimpio, que es la encargada de la recolección, y fuimos poniendo diferentes metas que terminaron por no cumplirse. Teníamos reuniones cada 15 días y trabajamos en varias metas que sistemáticamente fueron incumplidas. Nos interesa el ambiente y la salud de los bonaerenses, no es una guerra contra las empresas, es un llamado de atención con un sistema de multas para que cumplan con la normativa vigente. No se puede cortar el sistema arbitrariamente por una cuestión de rentabilidad. Hoy no se puede comercializar sin asegurar el sistema de recolección.

Qué dicen la ley nacional y la provincial

A nivel nacional, la Ley N° 27.279 es la encargada de garantizar la gestión integral de los envases vacíos para que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente. En la provincia de Buenos Aires, la ley de fitosanitarios es la N° 11.720, que obliga a las empresas de agrotóxicos a adoptar medidas paulatinas tendientes a disminuir la cantidad de residuos especiales.

El director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Juan Brardinelli, aseguró a diario Hoy que “las empresas tienen la obligación de recuperar sus envases a partir de la ley nacional, para que no terminen siendo quemados, no terminen en los ríos o reciclados por la vía no formal y utilizados en productos plásticos que tienen contacto constante con el humano como juguetes o botellas plásticas”. Finalmente, explicó que el reciclado de estos bidones está permitido para plásticos que no estén en contacto constante con el ser humano, como los caños de luz o cloacas.