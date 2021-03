“La Provincia tiene un nivel de deuda en moneda extranjera que es insostenible”

Fue precisamente el titular del área de Economía bonaerense, Pablo López, quien dio precisiones sobre la reestructuración de la deuda de la Provincia, que, según sus afirmaciones, “tiene un nivel de deuda en moneda extranjera que es insostenible”, y esto “se puede comprobar mirando los precios de los bonos en marzo de 2018 a precio de default”.



El responsable de las finanzas de Buenos Aires explicó que a finales de 2015 la proporción de la deuda en moneda extranjera era menor al 60% y a finales del 2019 era del 85%. En ese marco, el economista explicó que, al dejar su cargo Vidal, la Provincia debía afrontar durante los siguientes cuatro años “5.500 millones de dólares, y para afrontarlos significaba anualmente comprometer el 20% de los ingresos totales”, es decir, unos 1.400 millones.



También recalcó que nunca perdieron el contacto con quienes en 2019 no aceptaron el canje de deuda y se agruparon en un comité.

“A partir de enero se intensificaron las conversaciones y les presentamos al fondo una posible nueva propuesta con mejoras. Pero desde el otro lado observamos intransigencia y la exigencia del compromiso de pagar en los próximos cuatro años 2.000 millones, cosa que la Provincia no puede afrontar”, sostuvo López, y su argumento no se apartó un ápice del que se viene escuchando en este sentido desde la asunción de Kicillof sobre la deuda y ante cada negociación con los gremios estatales, que se pagará honrando las deudas, pero teniendo en cuenta las posibilidades de la caja en ese momento.



“Lo que la Provincia puede comprometerse a pagar difiere de las expectativas que tienen los acreedores”, explicó, y advirtió que “la vía judicial no va a solucionar el problema, ni va a cambiar la capacidad de pago de la Provincia. La deuda que era insostenible ayer lo sigue siendo hoy”.



En ese marco, esgrimió las mismas razones que se escuchan desde principios de 2020: “Queremos asumir compromisos financieros que sean compatibles con la capacidad de pago de la Provincia y que nos permitan llevar adelante las medidas que nos permitan solucionar la situación de vulnerabilidad de muchos habitantes bonaerenses”, concluyó López.

“La Provincia tiene un nivel de deuda en moneda extranjera que es insostenible”

Fue precisamente el titular del área de Economía bonaerense, Pablo López, quien dio precisiones sobre la reestructuración de la deuda de la Provincia, que, según sus afirmaciones, “tiene un nivel de deuda en moneda extranjera que es insostenible”, y esto “se puede comprobar mirando los precios de los bonos en marzo de 2018 a precio de default”.



El responsable de las finanzas de Buenos Aires explicó que a finales de 2015 la proporción de la deuda en moneda extranjera era menor al 60% y a finales del 2019 era del 85%. En ese marco, el economista explicó que, al dejar su cargo Vidal, la Provincia debía afrontar durante los siguientes cuatro años “5.500 millones de dólares, y para afrontarlos significaba anualmente comprometer el 20% de los ingresos totales”, es decir, unos 1.400 millones.



También recalcó que nunca perdieron el contacto con quienes en 2019 no aceptaron el canje de deuda y se agruparon en un comité.



“A partir de enero se intensificaron las conversaciones y les presentamos al fondo una posible nueva propuesta con mejoras. Pero desde el otro lado observamos intransigencia y la exigencia del compromiso de pagar en los próximos cuatro años 2.000 millones, cosa que la Provincia no puede afrontar”, sostuvo López, y su argumento no se apartó un ápice del que se viene escuchando en este sentido desde la asunción de Kicillof sobre la deuda y ante cada negociación con los gremios estatales, que se pagará honrando las deudas, pero teniendo en cuenta las posibilidades de la caja en ese momento.



“Lo que la Provincia puede comprometerse a pagar difiere de las expectativas que tienen los acreedores”, explicó, y advirtió que “la vía judicial no va a solucionar el problema, ni va a cambiar la capacidad de pago de la Provincia. La deuda que era insostenible ayer lo sigue siendo hoy”.



En ese marco, esgrimió las mismas razones que se escuchan desde principios de 2020: “Queremos asumir compromisos financieros que sean compatibles con la capacidad de pago de la Provincia y que nos permitan llevar adelante las medidas que nos permitan solucionar la situación de vulnerabilidad de muchos habitantes bonaerenses”, concluyó López.

Hoy la factura del servicio eléctrico es un 8,5% del salario

A su turno, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, hizo referencia a lo que significa la factura del servicio en relación a lo que gana un trabajador y recalcó que “desde 2015 el precio de la energía va muy por encima de la evolución de los salarios, yendo del 0,9% a un 8,5% de un salario”.



El funcionario anunció que tras un año y medio de congelamiento tarifario habrá a partir del 1° de abril un aumento del 7% en las facturas, pero aclaró que el gobierno buscará garantizar inversiones para el sostenimiento de la red y la mejora del servicio, algo que no se hizo durante la gestión de María Eugenia Vidal.



Sobre este punto, aseguró que el Estado asumió “15 obras de alta tensión por 19.000 millones de pesos”.